Dommerflause da City slo Tottenham: - En grusom avgjørelse

Gav Manchester City kontroversiell straffe.

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 1-3

Manchester City slo tilbake etter Champions League-exiten tidligere denne uken ved å slå Tottenham 3-1 på Wembley. Dermed er Pep Guardiolas menn kun én seier unna Premier League-trofeet.

Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan og Raheem Sterling satte scoringene for Manchester City, men det var tyske Gündogans scoring som fort vil bli diskutert etter kampen.

Hugo Lloris felte nemlig Raheem Sterling på en kontring, og dommer Jon Moss pekte på straffemerket. Reprisene viste at Sterling ikke var inne Tottenham-boksen da han ble feid over ende.

Det fikk SkySports-ekspert, og Manchester United-legende, Gary Neville til å fyre på alle plugger.

- Når man ser situasjonen igjen, så er det en grusom avgjørelse fra Jon Moss. Fordi taklingen, som jeg må si er forferdelig, skjer utenfor boksen, sa Neville under SkySports livedekning av oppgjøret på Wembley.

I TV 2-studioet mente også tidligere Premier League-toppdommer Mark Clattenburg at Moss' avgjørelse var feil.

- Her kan ikke Moss komme med en avgjørelse, han må forhøre seg medf linjedommeren, men han er heller ikke på linje. En spillers første tanke er å forsøke å takle utenfor boksen, fordi de vet at de gir vekk straffe. Så Moss' første tanke skal være at Lloris forsøker å gi vekk frispark, ikke straffe, sa Clattenburg.

Tottenham reduserte ved Christian Eriksen like før pause, men maktet aldri å slå tilbake hjemme på Wembley.

Dermed er Manchester City kun én seier fra Premier League-trofeet. Faktisk kan de himmelblå feire ligagull allerede på søndag dersom Manchester United skulle tape mot West Bromwich.

Moss i fokus



For Tottenhams del betyr tapet at det nå er syv poeng ned til Chelsea på femteplass, etter at de blåkledde slo Southamptton tidligere på lørdag. Det er fem kamper igjen av årets sesong for begge London-lagene.

Manchester City kom best i gang på Wembley, og etter tre minutter ble Raheem Sterling spilt fri ute på høyrekanten. Hans innlegg var presist, og fant Leroy Sané på andre siden. Tyskerens volley smalt i metallet bak en utspilt Hugo Lloris.

Sterling fortsatte å drive Tottenham til vanvidd tidlig i den første omgangen, og i det 9. minutt var han kun centimetre fra å hamre ballen i mål etter å ha blitt spilt opp av David Silva.

Vincent Kompany slo en lang pasning halveis ut i den første omgangen, og Gabriel Jesus lurte offside-fella. Alene med keeper Lloris gjorde ikke brasilianeren noen feil, og sendte bortelaget i føringen.

- Det er bare å ringe hjem til mamma og si at man ikke stod i offside, men sendte Manchester City i føringen, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad. Jesus feirer nemlig ved å etterligne en telefonsamtale, der han ringer hjem til sin mor i Brasil.

En annen som muligens kunne trengt en støttende telefonsamtale etter denne kampen var dommer Jon Moss. For to minutter senere pekte nemlig dommeren på straffemerket etter at Lloris feide ned Sterling.

Reprisene viste at den engelske landslagsspilleren var utenfor boksen da franske Lloris feide over ham, og at straffen var feil idømt. Likevel plassert Ilkay Gündogan skuddet fra elleve meter helt inne ved stolpen, og City ledet 2-0.

Tottenham slet med å bryte ned et kompakt City-forsvar, men Erik Lamela fikk muligheten til å skyte fra like utenfor City-boksen etter halvtimen spilt. Forsøket seilet utenfor Edersons lengste stolpe.

Silva var delaktig i mye av det offensive spillet til City, og i det 32. minutt fikk han muligheten til å dunke til fra like utenfor boksen. Denne gangen var Lloris mer patent, og fikk klasket unna forsøket.

Like før ferdigspilt omgang skulle Tottenham endelig få noe å juble for. Harry Kane spilte igjennom Christian Eriksen, og til tross for en heroisk takling fra Aymeric Laporte satte dansken inn 1-2.

Dermed økte spenningen på Wembley før de siste 45 minuttene. Dommer Jon Moss sendte lagene til pause på stillingen til 2-1 til gjestene fra den lyseblå delen av Manchester.

Sterling på godt og vondt



Tottenham kontrollerte det som var av banespillet det første kvarteret i den andre omgangen, men slet med å spille seg frem til de store sjansene på Wembley.

Dele Alli var nære på å tråkle seg igjennom City-forsvaret i det 53. minutt, men Vincent Kompany fikk rensket unna før den engelske midtbanespilleren fikk avsluttet.

City fikk store rom utover i omgangen, og i det 65. minutt fant Silva en umarkert Sterling inne i Tottenham-boksen. Nok en gang fikk Tottenham en fot på ballen, og Lloris kunne enkelt snappe opp forsøket.

I det 71. minutt skulle Sterling på ny få en vanvittig mulighet inne i boksen. Først driblet han unna Hugo Lloris, og hadde hele målet å sikte på. Nok ren gang fikk Tottenham klarert unna på mirakuløst vis.

Minuttet senere skulle Sterling, endelig, finne veien til nettmaskene. Etter en retur fra keeper Lloris kunne engelskmannen rett og slett ikke bomme.

Alene på to meter, med målet helt åpent, hamret Sterling ballen i mål for Pep Guardiolas menn, og kunne dermed juble for endelig å ha gitt Manchester City 3-1.

Den engelske lynvingen hadde nok en sjanse like etter scoringen sin, men fortsatte der han slapp tidligere i kampen, og skjøt utenfor Lloris' nærmeste stolpe.

Tottenham jaget på for både redusering og utligning, men det ville seg ikke for Mauricio Pochettinos menn på hjemmebane. Dermed kunne City feire nok en viktig trepoenger, og nærmer seg dermed Premier League-trofeet.

Manchester City slo Tottenham 3-1 på Wembley.

