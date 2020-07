Dommersjefen bekrefter: Hobber Nilsen dømmer ikke neste runde

Dommer Ole Hobber Nilsen står over neste runde i Eliteserien. Kritikken har haglet etter at han ga Aalesund et mye omdiskutert straffespark i kampen mot Start.

Det bekrefter NFFs dommersjef Terje Hauge overfor NTB. Tolvte runde spilles lørdag og søndag.

– Det er vel ikke så mye annet å si at han ikke er med denne runden, men kommer på igjen neste runde, sier Hauge til NTB.

Mediestorm

Dommersjefen sier videre at han har et ansvar for å beskytte dommerne sine.

– Det går fort unna med to runder i uken. Det er utrolig viktig at når dommere er gjennom tøffe fotballkamper og mye oppmerksomhet, må stå i mediene, må vi ta hensyn til våre dommere med tanke på belastning. Noen ganger kan det være lurt at vi tar en liten pause, reiser på hytta, gjør noe annet og lader batteriene. Så kommer man igjen i neste runde, sier Hauge.

NTB har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med Ola Hobber Nilsen.

Hauge regner med at 34-åringen er tilbake neste runde.

– Vi setter ikke opp dommere før serierunden er ferdig. Så må vi se: Hvem er klare til kamp om et par, tre dager? Tabben fører til mye oppmerksomhet, oppmerksomhet fører til belastning – fokuset blir mediene og ikke forberedelser til neste kamp. Da må vi skjerme Ola og sørge for at han har lagt ting bak seg når han skal dømme kamp. Det gjør han til neste helg og ikke denne helgen, forklarer Hauge.

Reaksjonene har vært sterke etter episoden hvor Niklas Castro skaffet straffesparket som ga utligning i bunnkampen mot Start.

– Ærlig og ydmyk

Hobber Nilsen innrømte selv etter kampen at straffesparket ble feilaktig idømt, og at han ble lurt av Castro.

– Under kampen er jeg krystallklar på at det er kontakt. Men når jeg etter kampen får se reprisene fra en annen vinkel i sakte film, så er det ingen tvil om at det i beste fall er overspilling. Det er filming som skulle gitt gult kort. Jeg ble lurt av angrepsspilleren, sa Hobber Nilsen.

Hauge er imponert over hvordan Hobber Nilsen sto fram på i mediene etter kampen.

– Jeg synes Ola var flink i mediene. Jeg synes han var ærlig og ydmyk. Han prøvde å sette ord på hvordan han følte det ute på banen, og hvordan han etterpå ser gjennom flere bilder og vinkler hvordan fasiten skulle vært, sier Hauge.

Castro kan ikke straffes

Castro selv nektet for at han filmet, men torsdag bekreftet NFF til TV 2 at angrepsspilleren ikke kan straffes.

– Påtalenemnda kan gå inn å se på saker i ettertid dersom det er en overtredelse som kunne gitt minst to kamper utestenging, sa juridisk rådgiver i Norges Fotballforbund, Hanna Kjærnet.

Det er ikke første gang denne sesongen at svake dommerprestasjoner har havnet i fokus. Også Hobber Nilsens kollega, Rohit Saggi, tok en rundes pause etter at han gjorde to grove feil i kampen mellom Vålerenga og Stabæk i andre runde.

