Dommersjefen innrømmer feil – Brann leverte inn klage på gult kort

Norges Fotballforbunds dommersjef Terje Hauge bekrefter to feil i eliteseriekampen mellom Brann og Sandefjord søndag. Brann har levert inn protest.

Brann-keeper Ali Ahamada fikk gult kort da han ifølge dommer Rohit Saggi forlot streken for tidlig i forbindelse med et straffespark.

– Keeper fikk gult kort, men etter nye regler fra 1. juni skal det først gis tilsnakk, sier dommersjef Hauge til NRK.

Han vil ikke konkludere med at det var galt å la Sandefjord ta straffen på nytt, men innrømmer at Branns Daouda Bamba skulle hatt et mål godkjent. Ved den anledningen ble det vinket for offside.

– Jeg har ikke sett gode nok bildebevis ennå til å si at det var feil å ta straffen om igjen. Også scoringen var åpenbart feilaktig annullert, sier Hauge til statskanalen.

Brann klager

Det gule kortet til keeper Ahamada skulle altså ikke blitt tildelt, og Brann melder mandag at de vil klage på avgjørelsen.

– Dette er en formell feil og derfor har vi levert en protest for å få strøket det gule kortet til Ali (Ahamada), sier Branns sportssjef Rune Soltvedt i en uttalelse til klubbens nettsted.

Dommer Saggi bekrefter til Bergensavisen at han ga gult kort til Branns keeper basert på det gamle regelverket, og sier at det ikke var for munnbruk.

– Nei. Han oppførte seg fint, sier dommeren.

28 år gamle Saggi fikk også mye kritikk for sine avgjørelser i kampen mellom Vålerenga og Stabæk tidligere i sesongen. Da ble Oslo-klubbens spiller Herolind Shala utvist for filming, men Vålerenga klaget i etterkant og spilleren unngikk suspensjon.

Misnøye også i Mjøndalen

Rødt kort og kontroversielle dommeravgjørelser ble det også da Vålerenga slo Mjøndalen 1-0 søndag.

Etter at VIF-keeper Kristoffer Klaesson ble utvist for å ha stoppet en åpenbar scoringsmulighet med hånden utenfor 16-meteren, skapte Mjøndalen flere store sjanser og fikk ballen i mål tre ganger uten å få godkjent scoring.

Mjøndalens trener Vegard Hansen tvitret om sin misnøye med både motstanderen og dommeren, mens klubben måtte beklage etter å ha kraftig kritisert kampens dommer Marius Grøtta på deres Twitter-konto.

– Det gikk dessverre en kule varmt etter kamp og vi har slettet et par meldinger. Dette fordi det ikke representerer klubbens holdninger. Vi beklager, skrev klubben på Twitter noen timer etter kampslutt.

(©NTB)