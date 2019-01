Dommertabbe ødela for Granerud i Sapporo

Halvor Egner Granerud hoppet godt i Sapporo sist helg, men et feiltrykk fra den norske dommeren Jørn Larsen spolerte muligheten for pallplass for Asker-gutten.

Det innrømmer Larsen selv overfor NRK. Han trykket på feil knapp og kostet nordmannen en tredjeplass i rennet. – Jeg prøvde det jeg kunne for å forandre karakteren etterpå siden jeg hadde gjort en feil. Men det fikk vi ikke gjort, sier Larsen, som etter rennet beklaget personlig til både landslagstrener Alexander Stöckl og assistenttrener Magnus Brevig. Larsen trykket på feil knapp da han skulle gi poeng til Granerud i den første omgangen. Med kort tid mellom endt hopp og poenggivning, klarte Larsen å gi 17,5 i stil, og ikke 18,5, som han egentlig skulle gi. – Det er jo sånt som er litt bittert hvis jeg aldri kommer meg opp på pallen i løpet av karrieren, sier Granerud til NRK. 22-åringen hoppet 131 og 129 meter og hadde gode muligheter for å ta karrierens første pallplass i verdenscupen. I stedet han på delt 4. plass med polske Piotr Zyla. (©NTB)

