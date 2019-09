Dommertabbe gjorde at feil resultat ble lest opp i UFC

UFC-debutanten fikk beskjed om at han hadde vunnet i garderoben etter kampen.

KØBENHAVN (Nettavisen): Publikum i Royal Arena i København reagerte med pipekonsert da ringannonsør Bruce Buffer kunne fortelle at kampen mellom amerikanske Brandon Davis og Giga Chikadze fra Georgia endte uavgjort.

Det var liten tvil hos de fleste om at georgianeren hadde gjort nok til å vinne kampen, men det var tilsynelatende ikke de tre dommerne enige i.

En halvtimes tid etter at Davis og Chikadze hadde gått i garderoben kom imidlertid kontrabeskjeden i Royal Arena.

Én av dommerne hadde regnet feil og fått 9+9+10 til å bli 29 da han skulle legge sammen poengene fra hver runde. Chikadze ble dermed til slutt erklært som vinner.

- Jeg satt bak her og ble sjekket av doktoren, så kom Sean Shelby (UFC-matchmaker) inn og fortalte meg at jeg faktisk hadde vunnet. Det var en tøff kamp. Jeg tar av meg hatten for motstanderen min, sier Chikadze.

DOMMERKORTET: Dommer Nicolaj Bulow fikk 9+9+10 til å bli 29. Dermed ble kampen først erklært uavgjort.

- Ble du overrasket da du hørte at det ble uavgjort?

- Jeg ble overrasket da Sean kom og sa at jeg hadde vunnet, men jeg visste innerst inne at jeg hadde vunnet denne kampen. Jeg gjorde mye for å vinne og håpet at jeg også skulle få seieren inne i buret, men seier er seier.

Stevnet i Royal Arena, som er det første på dansk jord, pågår fremdeles og rundt klokken 22.30 skal Jack Hermansson fra Frontline Academy i Oslo i aksjon i hovedkampen mot amerikanske Jared Cannonier.

Resultater fra oppvarmingskampene:

Mellomvekt: John Phillips beseiret Alen Amedovski (Knockout)

Mellomvekt: Makhmud Muradov beseiret Alessio Di Chirico (Poeng)

Weltervekt: Ismail Naurdiev beseiret Siyar Bahadurzada (Poeng)

Fjærvekt: Giga Chikadze beseiret Brandon Davis (Poeng)

Bantamvekt, kvinner: Lina Lansberg beseiret Macy Chiasson (Poeng)

Lettvekt: Marc Diakese beseiret Lando Vannata (Poeng)

Bantamvekt: Jack Shore beseiret Nohelin Hernandez (Rear naked choke)

Hovedkortet ser du på Viaplay fra 20.00. Det er ventet at Jack Hermansson går i buret rundt 22.30.