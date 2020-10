Dømte kampen der «soper» ble brukt som skjellsord - nå står han selv frem som homofil

- For meg har det alltid vært en helt naturlig del av livet, sier Hagen til Glåmdalen.

Tom Harald Hagen er blant Norges mest profilerte fotballdommere de siste 14 årene.

Dagen etter at han dømte kampen mellom Vålerenga og Kristiansund, der gjestenes Flamur Kastrati havnet i fokus fordi han kalte VIF-trener Dag-Eilev Fagermo for «jævla soper», står Hagen frem som homofil.

Det gjør han i et lengre intervju med avisen Glåmdalen.

- Jeg vil ikke at dette skal vinkles som at jeg står fram som homofil. For meg har det alltid vært en helt naturlig del av livet. Du spør meg om jeg har tenkt på dette en stund, men det har jeg ikke. Jeg har vært sammen med jenter, og har ikke annonsert det til noen. Det samme har vært naturlig når jeg hatt en mannlig partner, sier Hagen i intervjuet.

STÅR FREM: Den profilerte dommeren Tom Harald Hagen står frem som homofil. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Selv om Kastrati har beklaget og hevdet at han ikke visste hva ordet han brukte betydde, er Hagen klar på at en holdninsendring må til.

- Jeg skal ikke dømme noen. Det som kom ut i går er antageligvis ubevisst, og det er kanskje en slang i enkelte deler av fotballmiljøet. Men vi må få det bort, det skremmer helt sikkert noen ut av fotballmiljøet. Personlig har jeg bare gode erfaringer med det samme miljøet. Vi har årlige dommersamlinger, og der har det vært en selvfølge at jeg har hatt med partneren min - det har alltid blitt godt mottatt, sier Hagen.

Mandag ble det samtidig kjent at Kristiansund har utestengt Kastrati i påvente av en intern gjennomgang av saken.

Også Norges Fotballforbund har varslet at det kan bli aktuelt å gå videre med saken.

Les hele intervjuet med Hagen i Glåmdalen.