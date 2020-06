Dønnum fikset seier i Fagermo-debuten

Aron Dønnums sene scoring i 1. omgang var akkurat nok til at Vålerenga kunne reise hjem fra Sarpsborg med 1-0-seier i seriedebuten til Dag-Eilev Fagermo.

Fire minutter før pause tok Vålerenga ledelsen litt ut av intet. I etablert angrep fikk Matthías Vilhjálmsson headet ned til Dønnum, og 22-åringen tuppet ballen inn i det ledige venstre hjørnet med venstrefoten.

– Det var deilig å få den «kassa». Den viste seg å være viktig i en ekte krigermatch, sa Dønnum til Eurosport om scoringen.

Sarpsborg åpnet kvassest uten at de fikk noe fruktbart ut av det. Lenge virket det som det var hjemmelaget som skulle score først, men ingen av dem som prøvde seg klarte å overliste Vålerengas sisteskanse Kristoffer Klaesson. Joachim Thomassen, Anton Salétros og Ole Jørgen Halvorsen mislyktes alle.

– Det er selvsagt nydelig å vinne den første kampen. Men vi må være såpass ærlige å si at dette ikke var festfotball. Vi vant fordi vi er godt organisert defensivt, og så har vi en fabelaktig løpskraft, konkluderte VIF-trener Fagermo overfor Eurosport.

Best

Sarpsborg var det beste laget i starten av 2. omgang, og det var nære på da Jørgen Strand Larsen fikk sjansen fra god posisjon 16 minutter ut i omgangen etter fint forarbeid av kaptein Joachim Thomassen. Dessverre for Sarpsborg var VIF-keeper Klaesson igjen på riktig sted til riktig tid.

Hjemmelaget hadde ballen klart mest ut omgangen, men mål ble det ikke i det som var en ganske så tam forestilling.

VIF-keeper Klaesson hadde gjort en prikkfri kamp helt til han dummet seg ut på overtid. Da bommet han på et innlegg, og det var bare flaks som gjorde at ikke innbytter Mustafa Abdellaoue utlignet for Sarpsborg. Jonatan Tollås Nation reddet på streken.

– Det er alltid gøy å vinne. Det betyr alt å vinne den første kampen. Den siste der var skummel, erkjente VIFs 19 år gamle målvakt.

Nytt blod

Dette var en kamp der begge lag stilte med ny hovedtrener. Sarpsborg hentet inn svensken Mikael Stahre for å erstatte Geir Bakke. Dag-Eilev Fagermo forlot Odd og overtok Oslo-klubben etter at Ronny Deila reiste til USA og ble trener i New York City.

Begge lag hadde fine resultater i oppkjøringen til sesongen Sarpsborg vant alle sine tre treningskamper. Vålerenga vant to og tapte én.

Tirsdag kveld var det ingen av dem som overbeviste, men Vålerenga fikk med seg tre poeng og det gir selvsagt selvtillit til neste runde Det henger høyt å vinne første kamp, spesielt i en serieåpning som kom to og en halv måned forsinket og som måtte spilles for tomme tribuner.

(©NTB)