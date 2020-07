Dønnum om utestengelsen: – Føler jeg skuffer gutta

Vålerengas Aron Dønnum må stå en kamp etter å ha fått karantene for sine medieuttalelser om dommer Tom Harald Hagen etter kampen mot Aalesund 4. juli.

– Det er selvfølgelig kjipt, jeg føler jeg skuffer gutta. Må tydeligvis passe på litt hva jeg sier i etterkant av kamper, sier Dønnum til Nettavisen etter dommen kom tirsdag.

Uttalelsene kom etter at Vålerenga og Aalesund hadde spilt uavgjort 2-2. Vålerenga måtte spille de siste 20 minuttene av kampen med ti mann etter at Sam Adekugbe angivelig hadde filmet seg til sitt andre gule kort.

Både Dønnum og trener Dag-Eilev Fagermo var tydelige på at dommeravgjørelsen var feil.

– Jeg vet ikke hva det er. Det er ekstremt rart egentlig. Det er maktsykt rett og slett. Hvis han er usikker på den situasjonen så vink det videre, sa Dønnum til Nettavisen etter 2-2-kampen.

– Det går ikke an å si ifra. Jeg vet at dommerne peker seg ut spillere, men vi peker oss ikke ut dommere. Jeg kjenner ikke til dem og hva de er kjent for, fortsatte han.

Det er spesielt påstanden om at dømmingen var «maktsykt» og at dommeren «plukker seg ut spillere» disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund reagerer på.

Dønnum forteller at han ikke var klar over regelverket og at han ble overrasket over at han kunne dømmes for uttalelsene.

– Jeg må ta læring på at det ikke er greit, sier han.

Dønnum har så langt startet samtlige kamper for Vålerenga denne sesongen, men må nå stå over onsdagens kamp mot Haugesund.

