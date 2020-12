Dønnum senket RBKs ti menn – Hareide freste mot dommeren etter fjerde tap på rad

Et langskudd fra Aron Dønnum sørget for 1-0-seier til Vålerenga over Rosenborg mandag. RBK har nå tapt fire kamper på rad og henger etter i bronsekampen.

Vålerenga fikk spille en hel omgang mot ti mann etter at Dino Islamovic ble sendt i dusjen med to gule kort like før pause i mandagens eliteseriekamp. Kvarteret før full tid fikk VIF uttelling for presset, da Dønnum fyrte løs fra distanse og sørget for 1-0-seier.

Rosenorg har nå tapt fire kamper på rad, og gitt fra seg momentumet i kampen om tredjeplassen. Opp til Vålerenga på tredje er det seks poeng, men RBK har i tillegg en hengekamp.

I neste runde venter Mjøndalen på Lerkendal for RBK, mens VIF skal ut i bortekamp mot Viking.

Rosenborg-trener Åge Hareide var alt annet enn fornøyd med dommeren etter at Islamovic utvist like før pause. Spissen fikk sitt andre gule kort etter en stygg takning på Herolind Shala, men det gule kortet han fikk tidligere i kampen var tilsynelatende svært strengt idømt.

– Det er helt sinnssykt. Jeg er så lei av norske dommere, freste Hareide i pausepraten med Eurosport.

Tok fyr

Etter en svært sjansefattig første omgang tok det fyr like før pause da Islamovic gikk hardt inn og stemplet Shala.

Det var et klart gult kort, og dermed måtte Islamovic tusle i dusjen et minutt før resten av lagene gikk til pause.

Før det hadde det vært langt mellom høydepunktene. Rosenborg gjorde fire endringer på laget som ble ydmyket av Bodø/Glimt sist, og hadde blant annet dyttet Kristoffer Zachariassen inn på kantplass.

VIF-kjør

Etter pause presset Vålerenga på for å få målet som ville ha gitt distanse til RBK i kampen om tredjeplassen på tabellen.

Toppscorer Vidar Örn Kjartansson hamret ballen i stanga bare fem minutter etter hvile, men utover i omgangen virket VIF-spillerne mer og mer frustrerte over at målet ikke kom.

Da tok Aron Dønnum ansvar og fyrte løs fra distanse etter å ha spilt seg inn i banen fra kanten. Skuddet gikk via Even Hovland, og snek seg inn i hjørnet bak André Hansen.

På overtid så det ut til at Rosenborg skulle få en utligning, da ballen endte i mål etter en corner. Dommeren blåste imidlertid frispark til Vålerenga, men TV-bildene tydet på at det heller kunne ha blitt dømt straffespark til RBK etter at Even Hovland ble revet ned i situasjonen like før ballen havnet i mål.

Den annulleringen kan langt på vei ha avgjort kampen om medaljene. Bodø/Glimt er klar seriemester, mens Molde har god kontroll på sølvet. Fra RBK er det bare ett poeng ned til Kristiansund, mens også Viking fortsatt er med i kampen om fjerdeplassen som gir Europa-spill.

(©NTB)

Reklame Disse opplevelsene er julens store gavetrend