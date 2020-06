Dønnum sørget for drømmestart for Fagermo i Vålerenga: - Gjorde jeg det?

Dag-Eilev Fagermo fikk en drømmestart som Vålerenga-trener i debuten tirsdag kveld.

SARPSBORG 08-VÅLERENGA 0-1

SARPSBORG STADION: Vålerenga tok tre poeng i Dag-Eilev Fagermos trenerdebut for Oslo-klubben. En sylfrekk tupp av Aron Dønnum like før pause sørget for 0-1-seier i seriepremieren.

Sarpsborg var det beste laget de første 45 minuttene, men det var altså gjestene som stakk av med alle tre poengene til slutt.

- Ekstremt deilig

Etter kampen var det en ekstremt fornøyd Dønnum som møtte Nettavisen. Kantspilleren husket faktisk ikke selv hva han gjorde etter at han tuppet inn seiersmålet med venstrefoten.

- Den satt den. Det veldig deilig, nærmest ubeskrivelig og lenge siden sist. Tok jeg back-flip? Jeg vet ikke helt, gjorde jeg det? Jeg fikk ikke med meg om jeg gjorde det selv engang. Det var mye adrenalin og energi i dag. Det var en ekstremt deilig seier, sier Dønnum til Nettavisen.

Dønnum jublet på karakteristisk vis med en back-flip etter matchvinner-scoringen. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

22-åringen var tydelig på at Fagermo var svært godt fornøyd med innsatsen laget la ned, men mindre fornøyd med spillet.

Det var uansett underordnet de tre poengene i tirsdagens seriepremiere.

- Vi har ikke slått Sarpsborg på flere år, så det er veldig deilig. Det er bra gjort av oss, selv om det ikke var så jævla fint,

- Press og nerver trigger meg. Jeg liker det, slik skal det være. Det er ikke noe fare, fortsetter en fornøyd Dønnum.

Aron Dønnum ble den store helten for Vålerenga mot Sarpsborg 08. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Sarpsborg-trykk

Hjemmelaget tok kommandoen fra start og skapte kampens første sjanse i det 8. minutt. Innlånte Anton Salétros prikket et innlegg på hodet til Joachim Thomassen på løp på venstresiden. Sarpsborg 08-kapteinen satte hodet til ballen, men kun en lang fot fra Jonatan Tollås Nation hindret hjemmelaget i å komme til en farlig avslutning.

Et nervøst og tafatt Vålerenga-lag slet innledningsvis i kampen med å få pasningsspillet til å sitte. Enkle balltap gjorde at hjemmelaget kom til flere gode kontringsmuligheter.

Dødballfoten til Mohammed Ofkir viste seg ved flere anledninger å være giftig. En corner etter 19 minutter skapte småkaotiske tilstander i gjestenes felt før Kristoffer Klaesson fikk fanget ballen.

Etter 34 minutter fikk Salétros sjansen på frispark. Fra 30 meter dunket svensken til, men Klaesson var våkent med og slo ballen til corner.

Dønnum-tupp

Så skulle endelig Vålerenga komme på sin første visitt offensivt i kampen. Etter 41 minutter stusset Mathias Vilhjalmson ned et høyt oppspill.

Nyfriserte Aron Dønnum plukket opp nedfallet og tuppet Vålerenga i ledelsen.

- Det er første gang i kampen at Vålerenga får fylt opp 16-meteren foran hjemmelagets keeper, sier Eurosport-kommentator Tor Ole Skullerud.

Gjestene skapte ikke mye i den første omgangen, men da de endelig kom til en mulighet så viste Oslo-klubben seg å være særdeles effektive.

Vålerenga kunne dermed ta med seg ledelsen inn til pause.

Fagermo var ikke fornøyd med det han fikk se av sitt eget lag i den første omgangen.

- Jada, vi fikk målet. Det er bra, men det er også det eneste - tupp i mål. Litt feigt, faktisk. Jeg har ikke sett det jeg håpa på. Vi må ha hatt ballen like mye som Sarpsborg, men vi skaper ingenting fordi vi er feige bakfra i pasningsspillet. Så har vi slitt på Thomassen sin side, men det håper jeg endrer seg nå etter hvilen, var dommen til Eurosport etter de første 45 minuttene.

Fagermo mente tydelig at laget hans agerte feigt i oppspillene bak i banen.

Vålerengas trener Dag Eilev Fagermo med klare beskjeder på Sarpsborg Stadion. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Store sjanser

Mikael Stahre var mer fornøyd med eget lag før pause og skrøt av innsatsen.

- Vi har ganske bra kontroll på kampen, så det er unødvendig å ligge under, var svenskens kommentar.

Vålerenga hadde tydelig fått klare instrukser fra Fagermo i pausen og kom ut mer konsentrert til den andre omgangen.

Et frispark fra Joachim Næss fra rundt 20 meter ble skutt rett i en medspiller.

Så skulle utligningen nesten sitte. Hjemmelaget spilte seg fint opp i mellomrom og ut på venstrekanten. Ofkir, Thomassen og Jørgen Strand Larsen kombinerte strålende, men avslutningen fra sistnevnte ble mesterlig reddet av Klaesson i Vålerenga-målet.

Sarpsborg 08-spiss Jørgen Strand Larsen og VIF-keeper Kristoffer Klaesson under kampen. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Etter 69 minutter tråklet Vålerenga seg gjennom til en småfarlig sjanse, og nok en gang var Dønnum involvert.

Fra kort hold chippet kantspilleren ballen over keeper David Mitov Nilsson og utenfor målet.

Med i underkant av kvarteret igjen av kampen fikk Sarpsborg en gigantisk trippel-sjanse. Først et frispark fra Salétros som ble blokkert, før Klaesson med skutt i senk fra kort hold ved to anledninger i en og samme situasjon.

Kun marginer hindret utligning til hjemmelaget.

Innbytter Deyver Vega holdt på å doble Vålerengas ledelse etter 82 minutter. Fra nærmere 30 meter hamret costaricaneren ballen klokkerent i tverrliggeren.

Sarpsborg fikk en gigantisk sjanse mot slutten av kampen etter at Klaesson misset totalt, men Vålerenga slapp med skrekken og kunne til slutt juble for tre sterke poeng i Fagermos første kamp som sjef i Oslo-klubben.