Dopingdømt stjernetrener anker utestengelse

Den profilerte friidrettstreneren Alberto Salazar går til Idrettens voldgiftsrett (CAS) for å få omgjort den fire år lange dopingutestengelsen han er ilagt.

CAS bekreftet mandag å ha mottatt anken fra Salazar og hans juridiske støttespillere.

Amerikaneren ble i slutten av september utestengt i fire år for brudd på dopingreglementet. Det var det amerikanske antidopingbyrået (USADA) som fremmet saken, og et dommerpanel besluttet å dømme Salazar.

Stjernetreneren er blant annet beskyldt for å ha oppbevart og videresolgt testosteron.

I anken som nå foreligger ber Salazar om tid til å utarbeide en skriftlig redegjørelse og innhente bevis. Det betyr at en høring i ankesaken neppe vil finne sted før i mars 2020, opplyser CAS.

Den amerikanske trenerprofilen ble satt under etterforskning etter at et BBC-program i 2017 kom med avsløringer om dopingbruk på treningsanlegget i Oregon, der Salazar holdt til.

Den britiske superstjernen Mo Farah var tidligere Salazars mest profilerte utøver. Både Farah og Salazar har avvist alle anklager om brudd på dopingreglene.

Farah brøt med den omdiskuterte treneren i 2017. Briten er fire ganger OL-mester og seks ganger verdensmester.

På listen over utøvere som er trent av Salazar står blant andre også Sifan Hassan. Hun vant 10.000-metergullet under VM i Doha tidligere i høst.

Jeffrey Brown, spesialist i endokrinologi, er også straffet med fire års utestengelse. Han har i likhet med Salazar anket. Brown skal ha samarbeidet tett med Salazar og var personlig lege for flere av den profilerte trenerens elever.

