Dopingekspert advarer idretten: - Viser store svakheter

Antidoping Norge har allerede varslet begrenset testarbeid. I Russland har de sluttet helt å teste utøverne.

Koronakrisen skaper store utfordringer for antidopingarbeidet som mer eller mindre har stoppet opp i store deler av verden.

Det gjør at det nærmest er fritt frem for juksemakerne å utnytte situasjonen.

- Det er i hvert fullt mulig å gjøre det, sier dopingekspert Mads Kaggestad til Nettavisen.

- For de som benytter seg av ulovlige metoder og dopingpreparater, som kanskje har latt seg friste av tanken, så er dette en gylden mulighet. Det er helt klart fordelaktig for de som har uærlige hensikter med den situasjonen som er nå, forklarer Kaggestad.

EKSPERT: Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad er i dag blant annet dopingekspert for TV 2. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Antidoping Norge: - Ikke gunstig



Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge, erkjenner at situasjonen er krevende.

- For oss er nummer én at verden står overfor større utfordringer enn antidopingarbeidet og man må sørge for å gjøre det man kan for å hindre smitte. Men det er ikke gunstig for en ren idrett og for de som vil konkurrere rent at det ikke foregår et testarbeid, forteller Byfuglien til Nettavisen.

Han forklarer at Antidoping Norge vil drive et begrenset testarbeid i denne perioden, men vil samtidig se på hvordan man gradvis kan trappe opp arbeidet.

- Det er selvsagt krevende for antidopingarbeidet sånn som det er for all annen virksomhet, men det utfordrer med tanke på det å tenke nytt. Så er vi også opptatt av å kommunisere at kontrollvirksomhet er mer enn bare testing, så alt som har med etterretningsarbeid foregår for fullt, sier Byfuglien.

KREVENDE: Halvor Byfuglien er kommunikasjonssjef i Antidoping Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Blir ikke tatt på alvor



Kaggestad mener imidlertid at det begrensede antidopingarbeidet viser at det ikke blir sett på som viktig nok.

- Vi ser med den situasjonen som er nå at antidopingarbeidet har store svakheter, sier Kaggestad.

Eksperten viser til at forfølgelse av kriminalitet fortsatt blir fulgt opp av myndighetene til tross for koronakrisen, mens han mener doping i idretten blir definert som juks innenfor en lek og dermed ikke blir fulgt opp på samme måte.

- Det tas ikke nok på alvor, sier Kaggestad som lenge har etterlyst kriminalisering av doping i mye større grad enn bare som et folkehelsetiltak.

Kaggestad er tydelig på at doping også handler om svindel og etterlyser at politiet i større grad kommer på banen i forbindelse med antidopingarbeid slik man eksempelvis så under ski-VM i Seefeld i fjor. Det første en tysk-østerriksk politietterforskning til at en rekke utøvere ble tatt for doping.