Dopingekspert med klar beskjed om WADA etter dyster rapport om Besseberg

Anders Besseberg satt i WADA-styret i 20 år. Samtidig skal han ha vært med på å skjule russisk doping, ifølge IBUs uavhengige granskingskomite (ERC). Nå etterlyser eksperter at det blir tatt grep.

Granskingskomiteens rapport som ble offentliggjort av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) torsdag formiddag tegner et bilde av en tidligere skiskytterpresident som var med på å skjule russisk doping, mens han fikk store pengesummer, luksusklokker, jaktturer og prostituerte i retur.

Foreløpig foreligger det ingen rettskraftige domfellelser i saken som fortsatt er under etterforskning av østerrikske myndigheter og Økokrim, men granskingskomiteen som har etterforsket brudd på IBUs egne regler, er klare i deres konklusjon.

«Etter vår mening sier bevisene at Anders Besseberg konsekvent har foretrukket og beskyttet russiske interesser i tilnærmet alt han har gjort. Det av en mann, som etter vår mening, ikke har noen etiske verdier eller interesse av å beskytte en ren idrett».

Anders Solheim, leder for Antidoping Norge, synes rapporten tegner et dystert bilde av deler av internasjonal idrett.

- Det viser et behov for at man må se nærmere på hvordan man organiserer internasjonale idrettsorganisasjoner, sier Solheim til Nettavisen.

Han ønsker ikke å gå i detalj på det som kommer frem i rapporten, men sier at Antidoping Norge gjentatte ganger har påpekt viktigheten av at kontrollmekanismene må være uavhengige, at man må unngå interessekonflikter og at det er behov for mer åpenhet.

- Det hadde jeg ment uavhengig av den rapporten, sier Solheim.

- Historien gjentar seg



Dopingekspert i TV 2, Mads Kaggestad, er også klar på at det fortsatt gjenstår en stor jobb for internasjonal idrett.

Han mener skandalen i IBU kun er ett av flere eksempler fra idrettens verden.

- Det er interessant å se hvordan historien gjentar seg. Vi hadde skandalene i internasjonal sykkelsport. Alle snakket om hvor ille sykkelsporten var og fordømte sporten. Men jeg har alltid trodd at lignende ukulturer lever i andre særforbund. Det får vi stadig nye eksempler på, sier Kaggestad til Nettavisen.

Dopingeksperten er overbevist om at man ville funnet mye grums dersom andre særforbund hadde foretatt en lignende etterforskning som IBU nå har gjort.

- Dette handler om dårlig styresett. Man er klar over at altfor mange internasjonale særforbund er for dårlig styrt. Det er for lite åpenhet, det er for lite uavhengighet og det er dårlig ledelse, sier Kaggestad.

Han håper imidlertid at IBU-skandalen og andre lignende avsløringer kan være til hjelp.

- Jeg sa i forbindelse med sykkelskandalen at det er bra at det skjer. Da kan man bygge en sterkere kultur og bedre fremtid for neste generasjon.

Satt i WADA-styret



Det er imidlertid ikke bare særforbund som IBU som har en vei å gå ifølge Kaggestad.

Også Verdens Antidopingbyrå har et stort forbedringspotensial, mener eksperten.

I løpet av perioden fra 1992 til 2018, da Besseberg var IBU-president, var nordmannen også styremedlem i WADA, før han trakk seg som følge av etterforskningen mot ham i 2018.

Nå beskyldes Besseberg altså for å ha skjult russisk doping samtidig som han hadde styrevervet i antidopingbyrået.

Kaggestad mener det er nok av eksempler på at styremedlemmer i WADA fra forskjellige særforbund ikke har gjort jobben sin.

- Det bare viser behovet for å gjøre WADA mer uavhengig, sier Kaggestad.

Antidoping Norge etterlyser mer uavhengighet



Han får støtte av Antidoping Norge-leder Solheim.

- Det er viktig at de som skal avdekke doping er uavhengige, sier Solheim.

Han mener helt klart at kontrollmekanismene og påtalespørsmålene ikke kan styres av idrettsledere som har interesse av å fremme sin egen idrett.

Nettavisen har torsdag forsøkt å få en kommentar fra WADA i forbindelse med at Besseberg satt i byråets styre mens han angivelig skal ha skjult russisk doping, men antidopingbyrået har ikke svart konkret på våre spørsmål og viser i stedet til en generell uttalelse på deres hjemmeside.

IBU har tatt grep



Men mens WADA foreløpig vil si lite om hvilke eventuelle konsekvenser anklagene mot Besseberg vil få for dem, har IBU allerede tatt store grep.

Forbundet har blant annet tatt grep ved å etablere Biathlon Itegrity Unit (BIU) som skal være en uavhengig del av IBU. BIU skal blant annet ha ansvar for å ta stilling til og etterforske eventuelle brudd på regler når det kommer eksempelvis korrupsjon og doping.

Solheim berømmer IBU for grepene de har tatt og forteller samtidig at Antidoping Norge også har tatt initiativ til å ha en dialog med BIU.

Også Kaggestad mener det er flere faktorer som vitner om at IBU har forstått alvoret.

- Hadde det vært en ukultur så hadde de puttet den granskingsrapporten her i skuffen. Det har vi sett eksempler på at andre har gjort før.

- Det at de er åpne og publiserer rapporten viser at de mener noe med at de ønsker å rydde opp. Det har allerede skjedd mye, så det er grunn til å tro at ting er mye bedre nå enn hva det var tidligere, sier Kaggestad.

Nekter for alle anklager

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med Bessebergs forsvarer Norbert Wess, men han har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Til NRK sier imidlertid advokaten følgende om anklagene mot hans klient.

- Jeg vil understreke at politietterforskningen fortsatt pågår, at ingen tiltaler er fremsatt og at Besseberg nekter for alle anklager som er kommet fra myndighetene og IBU-kommisjonen, sier Wess.

Forsvareren mener også at det ikke stemmer at Besseberg alltid jobbet for beskytte russiske interesser.

- Det fins ingen bevis for dette. Besseberg var dessuten kjent som en kompromissløs motstander av doping som alltid gjorde sitt ytterste for å forfølge dopingmistenkte, uavhengig av nasjonalitet, inkludert russere, forteller advokat Wess til NRK.

