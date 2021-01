Dopinglegen fra Seefeld-VM kan få mangeårig fengselsstraff

Den tyske legen Mark Schmidt risikerer fem og et halvt år i fengsel for dopingskandalen i ski-VM i 2019. Det er straffen påtalemyndigheten ønsker.

Schmidt var hovedmannen i dopingsaken som ble rullet opp under Seefeld-VM for snart to år siden. Idrettslegen er anklaget for å ha vært sentral i et internasjonalt bloddopingnettverk siden 2012.

I høst erkjente han å ha hjulpet utøvere i en årrekke med å dope seg.

Fredag ba aktor Kai Gräber om at Schmidt dømmes til fem og et halvt år i fengsel. Påstanden ble lagt fram for en domstol i München.

Pågripelsen av Schmidt skjedde etter at «Operasjon Aderlass» ble iverksatt. Da var det en politirazzia to timer før start på mennenes 15 kilometer klassisk i Seefeld.

Østerriksk politi pågrep i alt ni personer, inkludert fem aktive skiløpere mistenkt for bloddoping. Tre av løperne ble satt fri etter at de erkjente doping.

Schmidt ble arrestert etter at tysk politi aksjonerte mot klinikken hans i Erfurt. Det er også fire andre tiltalte i rettssaken som pågår i München.

Det er ventet at en dom faller fredag i neste uke.

(©NTB)