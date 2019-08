Dopingmistenkte Sun får åpen CAS-høring

Rettssaken mellom WADA og den kinesiske svømmestjernen Sun Yang vil etter partenes ønsker åpnes for publikum og medier.

Det kunngjør Idrettens voldgiftsrett (CAS), der saken skal behandles i løpet av høsten. Saken blir etter alt å dømme den første CAS-høringen som går for åpne dører siden Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i fjor uttalte at idrettsutøvere burde ha større rettigheter til å få åpnet slike saker for publikum.

Sun, som har vunnet OL-gull tre ganger, står i fare for å bli diskvalifisert fra neste års OL i Tokyo som følge av en episode i hjemmet hans i fjor.

Ødelagt blodprøve

Dopingjegere var på besøk hos kineseren for å innhente blod- og urinprøve, men måtte dra med uforrettet sak. Årsaken var at Sun ikke godtok legitimasjonen til den ene av dopingkontrollørene.

Senere skal et medlem av Suns apparat ha ødelagt et prøveglass som inneholdt svømmestjernens blod.

Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) bestemte seg for at det holdt med en advarsel for Sun, men det er ikke Verdens antidopingbyrå (WADA) enig i. Sun har tidligere vært utestengt i tre måneder i 2014 etter å ha avlevert positiv dopingprøve.

VM-konflikt

Suns advokater uttaler at han nekter å la seg dømme av den australske pressen, som har publisert det som tilsynelatende er bevismateriale fra den til nå konfidensielle rettsprosessen.

I sommer ble det tilløp til skandale under VM i Sør-Korea da Sun Yang vant gull på 400 meter fri. Den australske sølvvinneren Mack Horton nektet å tre opp på seierspallen sammen med Sun ettersom han mener at den dopingmistenkte kineseren ikke burde fått delta i VM.

Sun vant senere VM-gull også på 200 meter fri.

I CAS' uttalelse kommer det fram at både Sun og WADA har ønsket at selve rettssaken skal gå for åpne dører. Høringen kan tidligst holdes i slutten av oktober, skriver Idrettens voldgiftsrett.

