Dopingsak ryster Romania før håndball-VM

Fire rumenske VM-spillere fra samme klubb er under etterforskning for mulig doping, bekrefter Romanias svenske landslagssjef.

Tomas Ryde, svensken som trener det rumenske kvinnelaget i håndball, sier til Aftonbladet at fire spillere fra klubben Brasov har gjennomgått et behandlingsopplegg, som kan ha ført til at de blir tatt for doping.

– Dette programmet er tillatt i henhold til internasjonale regler, men ikke nasjonale (rumenske), sier Ryde, som nå regner det som sikkert at de fire spillerne ikke får bli med resten av troppen til Japan.

– Hvis man er under etterforskning, kan man ikke spille, sier han.

Ryde er tydelig oppgitt over dopingskandalen.

- Er det viktige spillere?

- Så inn i helvete. Det er to fra førsteoppstillingen, erstatteren til Cristina Neagu og en forsvarspiller. Det er et jævla liv her. Det laget her er så jækla elsket at det har blitt en kjempestor greie i landet her.

Romania spiller i gruppe C med Kasakhstan, Ungarn, Montenegro, Senegal og Spania. Laget var regnet som en solid kandidat til en semifinaleplass.

