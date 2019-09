Dopingutestengte Wadji skrev ny Haugesund-kontrakt

Haugesund-spissen Ibrahima Wadji, som nylig ble utestengt i 14 måneder, har forlenget sin kontrakt til ut 2022-sesongen.

Det opplyser FKH på sitt nettsted.

Wadji får ikke spille fotball på over et år etter at han avleverte en positiv dopingprøve i mai. Senegaleserens dopingprøve viste spor av morfin, og det skal skyldes en medisin han brukte mot diaré i forkant av en Eliteseriekamp mot Kristiansund.

Haugesund forklarer at Wadji har forlenget sin kontrakt med ett år for at klubben skal bli minst mulig skadelidende av utestengelsen.

– Det synes vi vitner om stor raushet fra Ibrahima, men er også veldig illustrerende for ånden i klubben og lojaliteten blant spillerne våre. I FK Haugesund tar vi vare på hverandre, sier sportslig leder Eirik Opedal i FKH.

Det skal nevnes at Wadji fortsatt har mulighet til å anke utestengelsen fra Antidoping Norge inn til Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

Wadji spilte for Haugesund på lån fra Molde i fjor. Foran årets sesong skrev han under på en treårskontrakt med haugalendingene.

