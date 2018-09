Dopingvarsleren Rodtsjenkov: RUSADA-benådning «en katastrofe for ren idrett»

Grigorij Rodtsjenkov, som var den sentrale varsleren bak opprullingen av russisk dopingjuks, slutter seg til kravet om at WADA ikke tar russerne inn i varmen.

Styret i Verdens antidopingbyrå skal torsdag ta stilling til en anbefaling fra sin uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC) om å oppheve utelukkelsen av Russlands antidopingbyrå. Anbefalingen er møtt med kraftige reaksjoner og protester fra ulike hold.

Rodtsjenkov, som i sin tid var leder for antidopinglaboratoriet i Moskva og derfor kunne avsløre hvordan det ble jukset og manipulert for å skjule systematisk doping blant russiske utøvere, tar i en spalte for avisen USA Today avstand fra anbefalingen.

– WADA må ikke bli offer for manipulasjon og falske forsikringer fra Russlands idrettsdepartement. Det vil i så fall være en katastrofe for ren idrett, skriver han blant annet.

Reaksjoner

Rodtsjenkov bor nå på hemmelig adresse i USA. Hans opplysninger var avgjørende for Richard McLarens etterforskning som avdekket organisert statsstøttet doping i Russland særlig før og under Sotsji-OL i 2014.

RUSADA ble utestengt av WADA i november 2015 som følge av avsløringene. Det ble satt en rekke betingelser som måtte oppfylles før det russiske antidopingorganet kunne tas inn i varmen igjen. CRC mener at de to siste betingelsene kan ses som oppfylt gjennom et brev fra Russlands idrettsdepartement. Mange er uenige i det.

Tirsdag gikk Antidoping Norge og 12 andre nasjonale antidopingbyråer ut med en felles uttalelse der de kaller CRC-anbefalingen «uakseptabel». WADAs egen utøverkomité gikk også ut med krav om at styret må opprettholde utelukkelsen.

Sterke ord

Rodtsjenkov bruker også sterke ord.

– De kriminelle handlingene ble utført av en rekke personer, men ble orkestrert av Russlands myndigheter og dets fremste ledere og institusjoner, deriblant president Vladimir Putin, sikkerhetstjenesten FSB, idrettsdepartementet, militæret og politiet, sier han.

– En eventuell WADA-avgjørelse om å ta RUSADA inn i varmen, som også vil gjelde laboratoriet i Moskva, vil være en katastrofe for olympiske idrettsidealer, kampen mot doping og beskyttelsen av rene utøvere.

