Dorsin: Meling forlater Rosenborg

Mikael Dorsin forteller at Birger Meling er på medisinsk sjekk hos en utenlandsk klubb. Det skal være franske Nimes som har sikret seg venstrebacken.

Det melder nettstedene Nidaros og RBKWeb lørdag. NTB får opplyst fra nært hold at det er Nimes som blir Melings neste stoppested. Det skriver også franske L'Equipe.

– Vi visste hele tiden at det trolig kom til å skje noe i sommer – både for vår og hans del. Vi forventet et tilbud, men alt må veies, forteller Dorsin og fortsetter:

– Hvor mye penger trenger vi for å selge, og hva vil han selv? Hva er viktigst? Hvilke spillere har vi her – er det noen som kan ta over? Og etter vurderinga syntes vi at vi hadde det.

Holdt seg i Ligue 1

Nimes ble nummer 18 i Ligue 1 sist sesong.

Det var akkurat nok til å beholde plassen foran Haitam Aleesamis Amiens og Ruben Gabrielsens Toulouse, som begge rykket ned da den franske ligaen valgte å avslutte sesongen etter at koronaviruset satte en stopper for ligaen.

– Timing

Rosenborg står igjen uten en utpreget venstreback, men den omskolerte midtbanespilleren Anders Trondsen har hospitert på posisjonen. Likevel valgte ikke Rosenborg å hente inn ny venstreback før overgangsvinduet stengte 30. juni.

– Vi har tenkt tanken, men alltid handler det om timing. Samtidig må vi tro på dem som vi har. Trondsen klarer seg veldig bra på venstreback, sier Dorsin.

