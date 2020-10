Dortmund delte Haaland-bilde. Ser du den spesielle grunnen?

En liten detalj fra Erling Braut Haaland har blitt satt ekstra godt pris på hos Borussia Dortmund.

Under landslagssamlingen med det norske landslaget den siste uka har Erling Braut Haaland ved flere anledninger blitt fotografert med en gul og svart pose.

For folk flest kan posen se ut som en hvilken som helst pose, men i Borussia Dortmund følger de med. Den tyske storklubben har nemlig lagt merke til at det er en Borussia Dortmund-pose Haaland har brukt under landslagssamlingen med Norge.

Delte bildet

At den brennhete norske spissen har valgt å bruke denne posen under landslagssamlingen har ikke gått upåaktet an hos den tyske storklubben.

Tirsdag kveld delte Borussia Dortmund et bilde av Haaland på Twitter hvor han går med denne posen.

- Alltid der, også i Oslo, skriver de i Twitter-meldingen, pluss et gult og svart hjerte og en handlepose-emoji.

Emneknaggen #wirhaltenfestundtreuzusammen er også med i innlegget, noe som oversatt til norsk betyr «vi holder fast og trofast sammen».

Borussia Dortmund har holdt sine følgere på Twitter oppdatert ved flere anledninger den siste uken om hvordan Haaland har prestert under landslagssamlingen.

Under kampen mot Romania på søndag da Haaland scoret hat trick delte den tyske storklubben flere av fotballandslagets Twitter-meldinger underveis i kampen, i tillegg flere bilder som fikk stor oppmerksomhet.

Stor oppmerksomhet

Erling Braut Haaland var i kanonform da det norske landslaget knuste Romania 4-0 på søndag. Jærbuen scoret som nevnt hat trick, og kunne fort scoret mer enn tre mål i kampen.

Prestasjonen til Haaland har fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier, og den spanske storavisen Marca slo stort opp på tirsdagens papiravis at Real Madrid ønsker seg nordmannen - hvis de ikke får tak i Mbappe.

PÅ FORSIDEN: Erling Braut Haaland var på forsiden av storavisen Marca tirsdag. Foto: (NTB/ montasje)

Avisen antyder at PSG-stjernen Kylian Mbappe er klubbens førstevalg, men skriver at Haaland tilbyr noe som kan løse Real Madrids angrepstrøbbel.

- Benzema trenger en spiller som en stund kan være hans makker og som kan være hans erstatter i fremtiden. Verken Jovic eller Mariano ser ut til å ha støtte fra treneren, skriver avisen blant annet og trekker fram Haaland som rett mann.

Onsdag kveld får Haaland på ny muligheten til å vise seg frem når det norske landslaget møter Nord Irland i Nations League. Kampen starter 20.45 og sendes på TV 2.