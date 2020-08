Dortmund la frem økonomisk giganttap. Nå kommer direktøren med Sancho-beskjed

Koronakrisen svir for Borussia Dortmund.

Mandag kunne Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke bekrefte at Dortmund går på et økonomisk tap på 43,9 millioner euro i 2019/20-sesongen. Det tilsvarer cirka 460 millioner kroner etter dagens kurs.

Årsaken er koronakrisen som har rammet fotballen hardt. Utsatte kamper og oppgjør for tomme tribuner har resultert i store inntektstap for de fleste klubber.

Watzke er imidlertid tilsynelatende ikke bekymret til tross for milliontapet.

Dortmund-direktøren forklarer at gjentatte år med solide overskudd har gjort at klubben står godt rustet til å takle de økonomiske utfordringene koronaviruset har medført.

- Vi kan holde ut i lang tid, sier Watzke ifølge Bild.

Les også: Elabdellaoui har signert for Galatasaray



TØFFE TIDER: Røde tall for Hans-Joachim Watzke og Dortmund. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Fikk Sancho-spørsmål

Spillersalg kan være et virkemiddel for å få balanse i regnskapet og Dortmund har flere spillere som er ettertraktet av flere store klubber i Europa.

Blant dem er engelske Jadon Sancho som stadig kobles til Manchester United. Forrige uke gjorde imidlertid Dortmund det klart at de ikke kommer til å selge spilleren i sommer.

Mandag fikk Watzke spørsmål om klubben vil bli tvunget til å selge Sancho som følge av den økonomiske situasjonen, men direktøren tenner på ingen måte noe nytt håp for United-fansen som håper på Sancho-kjøp.

- Vi har ikke vært i en situasjon som gjør at vi må selge for enhver pris, sier Watzke.

Les også: Hevder Sørloth har bestemt seg for storovergang

Får mindre i lønn

Det økonomiske tapet virker ikke å komme som noe sjokk for Dortmund som allerede i vår tok grep for å minske tapet da de fikk spillerne med på å gå ned i lønn under koronakrisen.

Watzke bekrefter at spillerne vil fortsette med den samme ordningen ut året med mindre myndighetene vil tillate tilskuere på tribunene igjen.

- Laget ble enige om dette i mars at det gjelder frem til 31.desember eller til vi kan fylle hele stadion igjen, forteller Dortmund-direktøren.

Dortmund endte på 2. plass i Bundesliga forrige sesong. Den tyske ligaen starter opp igjen 18. september. De gulkledde møter Borussia Mönchengladbach i første kamp.