Dortmund prøver gammel suksessoppskrift for å beholde Jadon Sancho

Strategien for å utmanøvrere de store Premier League-klubbene er lagt.

Høyt verdsatte Jadon Sancho (20) blir belønnet med en kraftig lønnsøkning i Borussia Dortmund dersom han velger å droppe en overgang til England i sommer.

Det skriver den tyske storavisa Bild. Opplysningene gjengis hos Daily Mirror.

Klubber som Manchester United, Chelsea og Liverpool er alle lystne på å hente det tidligere Manchester City-talentet som allerede er blitt en av de aller beste spillerne i Bundesliga.

Stort lønnshopp



Borussia Dortmund nekter dog å gi opp kampen om å beholde Sancho. Han har kontrakt med gultrøyene fram til utgangen av juni 2022. Ifølge Bild forbereder klubben fra Nordrhein-Westfalen seg på øke 20-åringens årslønn fra knappe 69 millioner kroner til massive 113 millioner kroner per sesong.

I så fall vil den unge stjernen fra Sør-London bli nest best betalt av alle Borussia Dortmunds spillere bak kaptein Marco Reus. Sistnevnte ligger på litt over 124 millioner kroner i årlige lønnsutbetalinger.

Inneværende sesong har vingen stått for 17 mål og 19 målgivende pasninger på 35 kamper i alle turneringer.

Det er under et år siden Sancho forlenget Dortmund-avtalen sin til 2022. Klubben har tidligere hatt hell med samme lønnsstrategi for sine største stjerner. Både Robert Lewandowski og Pierre-Emmerick Aubameyang har tidligere gått med på å bli værende ett år til i klubben etter å ha fått stor lønnsøkning.

Hovedpersonen på glid?



Dortmund-ledelsen har nå fått sterkere tro på at det samme vil la seg gjøre i Sanchos tilfelle.

Norges Erling Braut Haaland (19) er bare en av de andre svært lovende spillerne i Borussia Dortmund-stallen. Amerikaneren Claudio Reyna (17) er et annet eksempel på et stortalent som kan bidra til en lysende framtid hos «Die Borussen».

Om klubben greier å holde på kantstjernen til Englands landslag i tillegg, kan det ta dem til nye høyder i Fotball-Europa de kommende sesongene.

Trolig kommer det til å koste minst 1,3 milliarder kroner å kjøpe fri Jadon Sancho i neste overgangsvindu. Dersom noen av beilerklubbene er lystne på å betale en slik sum, står mest sannsynlig Manchester United bedre rustet til å klare det enn ligarivalene Chelsea og Liverpool.

Det gjenstår å se om United-manager Ole Gunnar Solskjær, og de øvrige Sancho-beundrerne i engelsk fotball, nå kan bli sklitaklet bort fra diskusjonen av Borrusia Dormtunds lønnstilbud.