Dortmund-sjef: Absolutt ingen kontakt med United om Sancho

Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachin Watzke sier det ikke har vært noen kontakt med Manchester United om en overgang for stjerneskuddet Jadon Sancho.

Ifølge både britiske og tysk sportspresse har United og Dortmund sittet i daglige forhandlinger for å komme til en enighet om den mulige milliardovergangen. Flere medier har meldt at Sancho er enig med United om sin personlige avtale.

Men skal man tro administrerende direktør i Dortmund, Watzke, er overgangen langt fra ferdigforhandlet.

– Så langt har det ikke vært noe kontakt mellom Borussia Dortmund og Manchester United om Sancho. Ikke engang indirekte eller gjennom såkalte mellommenn, sier Watzke.

Han sier videre at det ikke har kommet noen formelle bud, og at Dortmund har bestemt seg for en prislapp. Ifølge flere medier ligger den på 120 millioner euro (1,28 milliarder kroner).

– Jeg tror ikke det kommer til å bli noen problemer. Jadon har akseptert situasjonen og er en hyggelig, fin fyr, sier Watzke.

Samtidig sier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc at han regner med å ha Sancho i troppen når Bundesliga sparkes i gang 18. september. Overgangsvinduet i England og Tyskland stenger imidlertid ikke før 5. oktober.

