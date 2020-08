Dortmund-sjef Zorc avslørte Sancho-detalj som overrasket stort

Først ga Borussia Dortmunds sportssjef uttrykk for at klubben ikke kommer til å selge sin stjerne. Deretter tok han alle journalistene på senga.

Manchester Uniteds jakt på Borussia Dortmund-juvelen Jadon Sancho har blitt en av de stor sagaene i dette overgangsvinduet. Det foregår åpenbart tøffe forhandlinger mellom de to klubbene og det ser ikke ut til å bli enighet med det første.

Borussia Dortmunds sportssjef, Michael Zorc, uttalte på et pressemøte mandag ettermiddag at engelskmannen blir værende i den tyske storklubben.

- Han spiller for oss neste sesong. Avgjørelsen er tatt. Jeg tror det svarer på alle spørsmålene, sa Zorc til de frammøtte journalistene.

LES OGSÅ: Rio Ferdinand med klar melding: - Har manglet det i flere år

Forhandler om prisen

Mange har imidlertid vært raskt ute med å påpeke at Zorc sa noe lignende da Ousmane Dembele kort tid senere ble solgt til Barcelona og i forkant av at spissen Pierre-Emerick Aubameyang ble solgt til Arsenal vinteren 2018.

The Guardian skriver at Dortmund trolig fortsatt er åpne for å selge angrepsspilleren om prisen er rett og at mandagens utspill er en del av Dortmunds forhandlinger.

Tyskerne skal etter sigende ønske seg rundt 120 millioner euro for Sancho, mens United så langt skal ha vært villig til å legge rundt 100 millioner euro på bordet.

LES OGSÅ: «Deadline-day» for Sancho-overgang til Manchester United: Dortmund-sjefen har uttalt seg

Premier League-klubben ønsker å dele opp betalingen av overgangssummen, mens Dortmund helst vil ha så mye penger som mulig med en gang.

Avslørte ny detalj

Mange har stusset over at Dortmund har stått så beinhardt på kravene, med tanke på at Sanchos kontrakt gikk ut sommeren 2022, og slik sett kun ville ha hatt et år igjen av kontrakten neste sommer, og slik sett kanskje måtte har blitt solgt for en lavere sum for å unngå at han gikk gratis ved kontraktens slutt.

Ifølge Zorc har imidlertid Dortmund, i all hemmelighet, forhandlet fram en ny avtale og gitt Sancho bedre lønnsbetingelser. Avtalen strekker seg fram til 2023.

Dette ble gjort i fjor sommer, men har aldri før blitt kommunisert utad.

LES OGSÅ: Solskjær advarer United-stjerner mot toppscorertanker

Nettopp denne detaljen tok mange av de som følger Sancho-sagaen tett på senga og det forklarer hvorfor Dortmund setter hardt mot hardt i forhandlingene.

- Zorcs avsløring om at Sanchos kontrakt løper fram til 2023 forklarer hvorfor Dortmund ikke firer å kravene når det kommer til prislappen på 120 millioner euro. Selv om de ikke selger ham i sommer, har han fortsatt to år igjen av kontrakten, og ikke ett. Jeg tror likevel de segler ham, om rett bud kommer, skriver James Ducker.

Journalist: - Stor overraskelse

Han følger Manchester United for storavisen The Telegraph. Også den tyske journalisten Christian Falk i SportBild, lot seg overraske over den nye kontrakten.

- En stor overraskelse i pokerspillet rundt Sancho. Sportssjef Michael Zorc bekrefter at klubben i all hemmelighet fornyet kontrakten fram til 2023, skriver han på Twitter.

Her hjemme i Norge har Jan Åge Fjørtoft vært tett på Sancho-saken. Også den tidligere spissen virker overrasket over den siste utviklingen:

LES OGSÅ: Marcos Rojo avslører opphetet krangel med Zlatan: - Han kunne ha drept meg

- Så, Sancho har kontrakt fram til 2023, skriver han mandag ettermiddag.

Dro til London

Tidligere mandag ble det kjent at Sancho er med Dortmund på treningsleir til Bad Ragaz i Sveits, etter at tidsfristen Dortmund hadde satt på en overgang for spilleren til Manchester United i utgangspunktet gikk ut 10. august.

Det skjedde bare kort tid etter at spekulasjonene om en overgang hadde tatt seg kraftig opp i helgen. Sancho benyttet nemlig helgen til å reise til London.

Ryktene fikk naturlig nok enda mer drivstoff etter at 20-åringen ble observert på rap-duoen «Krept & Konan» sin hagefest i den engelske hovedstaden lørdag.

Nå er han imidlertid tilbake i klubblaget og dermed kan det se ut som at overgangsvinduets store saga fortsatt er et stykke unna en løsning.