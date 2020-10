Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund slo Schalke 04 i revierderbyet.

BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04 3-0

Erling Braut Haaland noterte seg for nok en scoring i lørdagens rivaloppgjør mot Schalke 04. Den norske superspissen var nådeløs da han fikk sjansen og chippet inn Dortmunds andre scoring fra kort hold i 3-0-seieren hjemme på Signal Iduna Park.

Haaland og Jadon Sancho vartet opp med en scoring tatt ut av læreboka, da engelskmannen fant førstnevnte med en perfekt pasning etter 61 minutter.

- Helt sinnssykt opplegg fra Haaland og Sancho. Det så ut som farten og alt var ute av angrepet så chipper han den i kassa. For en spiller Haaland er, kommenterte Eivind Bisgaard Sundet i det Haaland feiret sin nettkjenning.

Se scoringen i vinduet under:

Ekspertkommentator Lars Tjærnås var ikke mindre imponert.

- Timingen fra Sancho og måten han slår på det beste beinet så han kan ta den med seg er bra, men resten er pur magi og kunst av Haaland, sa han.

Bisgaard Sundet på sin side var ikke ferdig med superlativene etter at Haaland og resten av Dortmund-laget doblet ledelsen etter en ganske svak første omgang.

- Det er umulig å forsvare seg mot det der. Alt er perfekt, sa Bundesliga-kommentatoren.

Borussia Dortmund-spillerne feirer Erling Haalands scoring. Foto: Ina Fassbender (Reuters)

Få sjanser

Hjemmelaget kom til kampens første store mulighet etter kvarteret i den første omgangen. Thomas Meunier forsøkte en tupp-avslutning etter pasning fra Haaland, men gjestenes danske keeper Frederik Rønnov stod i veien.

Ti minutter senere fikk gjestene en stor sjanse ved Matija Nastasic etter en corner uten at Schalke utnyttet muligheten.

I det halvtimen var passert fyrte Mahmoud Dahoud av et skudd som fra nærmere 30 meter. Ballen tok i tverrliggeren og ut i en god Dortmund-periode.

De gulkledde fortsatte å presse på før pause, men maktet ikke å spille seg til de helt store sjansene før dommeren blåste av for de første 45 minuttene.

I pausen oppsummerte Jan Åge Fjørtoft den første omgangen. Han la merke til spesielt en ting ved Haaland sin innsats før hvilen.

- Du blir jo frustrert når du spiller mot et så defensivt lag. Når det er sagt så forstår jeg at de står sånn og at de blir spilt dypt. Erling er på jakt hele tiden, uttalte han om nordmannen.

- Han ser fit ut, så er det snakk om å være tålmodig, vi vet at Erling kommer til 3-4 store sjanser per kamp, fortsatte Fjørtoft før den andre omgangen.

Dortmund-press

Etter pause presset Dortmund på for scoring mot rivalen som ligger nest sist med kun ett fattig poeng så langt denne sesongen.

I det 55. minutt fikk de uttelling etter en kort corner. Thomas Delaney fyrte av et skudd fra skrått hold som landsmann Rønnov i Schalke-målet måtte gi en retur på.

Midtstopper Manuel Akanji oppfattet situasjonen raskt og pirket inn ledelsen til Dortmund.

- Rett og slett genialt, kommenterte Lars Tjærnås etter hjemmelagets cornertrekk.

Haaland doblet ledelsen i det timen var passert og var også nære å sette sitt andre for kvelden etter 69 minutter da han forsøkte en avslutning fra spiss vinkel.

Etter 78 minutter punkterte Mats Hummels kampen da han stanget inn en corner fra Raphael Guerreiro.