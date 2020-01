Dortmund-stjernen røper: - Haaland var ikke fornøyd

Han har bare spilt 59 minutter med Bundesliga-fotball, men etter fem scoringer er Erling Braut Haaland allerede på alles lepper i det fotballgale landet. Selv er han ikke 100 prosent fornøyd, skal man tro Jadon Sancho.

Fem mål på de første 59 ligaminuttene har ingen i Bundesligaen - absolutt ingen - klart før ham.

Men ifølge superstjerne og lagkamerat Jadon Sancho fant den norske 19-åringen likevel noe å plukke på etter de to scoringene i helgens hjemmedebut mot Køln.

- Vi er veldig glad for å ha ham her, og som du merker er han veldig klinisk foran kassa. Men han er skuffet nå fordi han mener han burde scoret tre eller flere mål, sa Sancho i det offisielle TV-intervjuet etter kampen.

Haaland fikk blant annet en ålreit sjanse bare minutter etter at han kom på banen uten at det ble scoring.

- Er du seriøs? spør reporteren.

- Ja. Men han spilte veldig bra da han ble byttet inn, sa en blid Sancho.

Det hele ble sagt med et smil, men føyer seg inn i rekken over eksempler på at Erling Braut Haaland elsker å score - og hater å bomme.

Dortmund-sjef Lucien Favre trakk frem nettopp dette før Køln-kampen da han snakket om 19-åringen.

Da sa Favre at han likte at Haaland blir forbannet når han ikke scorer på trening.

Haaland: - Fantastisk

Den norske 19-åringen er så het at Dortmund har bestemt seg for å ta grep.

Allerede før helgens kamp uttalte klubbens pressesjef Daniel Stolpe at de har fått over 100 intervjuforespørsler, og at de nå har bestemt seg for at han kun skal stille opp på det som er obligatorisk i forbindelse med kamp.

Det fikk fremmøtt norsk presse merke etter Køln-kampen, da dukket Haaland aldri opp i pressesonen.

Stavanger Aftenblad klarte likevel å skaffe en kommentar, og der understreket Haaland at han er veldig fornøyd - selv om det altså «kun» ble to mål.

- Helt fantastisk, sa Haaland i et intervju med Stavanger Aftenblad. Og la til:

- Det er sånn du drømmer om når du er liten.

Les også: Haaland med ellevill hjemme­debut: –⁠ Vi lever i en drøm!

Preger spaltene

Haaland-feberen har for alvor inntatt Tyskland. Nordmannen preger de fleste medier etter den fenomenale starten på Dortmund-karrieren, noe som illustreres av listen over de mest sette videoene på Bundesligaens offisielle nettsider.

Tre av de fem mest sette videoene er Haaland-relaterte.

Haaland har for lengst fått kallenavnet «Heiland» i tysk presse. Det betyr «Frelseren».

- Galskap

Lagkameratene er i hvert fall fulle av beundring for starten Haaland har hatt hos sin nye arbeidsgiver.

- Det er herlig for ham, selvsagt. Det har vært verre starter i en klubb ... Dette er grunnen til at vi signerte ham, uttalte Dortmund-kaptein Marco Reus.

Axel Witsel var blant de få som stoppet hos norsk presse etter kampen mot Køln. Han påpekte viktigheten av at lagkameratene bidrar i starten når et stort talent skal integreres i en ny klubb.

- Han er bare 19 år. Men det gjelder ikke bare meg. Mats (Hummels), Marco (Reus), Mario (Götze), «Pichu» (Lukasz Piszczek, journ. anm). Vi er alle her for å hjelpe med tilpasningen til de unge spillerne, sa Witsel til Nettavisen.

Overfor Bundesligaens brukte han følgende ord for å beskrive den norske landslagsspissens Dortmund-åpning:

Galskap!

- Vi trengte en sterk spiss, og klubben leverte virkelig varene denne gangen. Vi er alle glade for at han er her, sa Witsel.

Les også: Haalands oppførsel vekker oppsikt i Tyskland: - Det er spesielt

Dortmund og Haaland får snart en ny mulighet til å varte opp med blendende angrepsspill. De to siste kampene har gitt ti mål. Allerede lørdag 1. februar venter en ny hjemmekamp, denne gang mot Union Berlin.

Ikke bli overrasket om Erling Braut Haaland starter den kampen.

