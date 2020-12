Dortmund-talent ble tidenes yngste i mesterligaen – bidro i snuoperasjon

Youssoufa Moukoko (16) ble historisk som mesterligaens yngste spiller noensinne i Borussia Dortmunds 2-1-seier borte mot Zenit St. Petersburg.

Dortmunds supertalent slapp til etter en snau time i Russland. Da lå de tyske gjestene under 0-1.

Med innhoppet skrev Moukoko et stykke fotballhistorie. Angriperen, som entret banen 16 år og 18 dager gammel, slo mesterligarekorden til Celestine Babayaro fra november 1994.

Den gang var nigerianeren 16 år og 87 dager da han spilte for Anderlecht i den gjeveste europacupen.

Forrige måned ble Moukoko tidenes yngste spiller i tysk 1. Bundesliga. Han fikk seriedebuten mot Hertha Berlin dagen etter han hadde fylt 16 år. I den kampen kom han inn for firemålsscorer Erling Braut Haaland.

Scoret mot gamleklubben

Sistnevnte var ikke med Dortmund til St. Petersburg. Jærbuen er for tiden ute med en hamstringskade, men det tyske storlaget greide likevel å vinne og ta gruppeseieren foran italienske Lazio.

Zenit ledet lenge etter Sebastián Driussis scoring i det 16. minutt, men Dortmund-duoen Lukasz Piszczek og Axel Witsel vendte oppgjøret. Snuoperasjonen kom mellom det 68. og 78. minutt.

Piszczek utlignet på en retur fra Zenits målvakt, mens Witsel scoret mot gamleklubben med en avslutning fra utsiden av 16-meteren.

Videre

Lazio måtte unngå tap hjemme mot Club Brugge for å slå følge med Dortmund til åttedelsfinalene. Det greide italienerne greit, men det ble bare 2-2 tross fordelen av å ha én mann mer i over en omgang.

Joaquín Correa tok Roma-klubben i ledelsen etter tolv minutter, men like etter sørget Ruud Vormer for at lagene var like langt.

Målgarantisten Ciro Immobile sendte Lazio tilbake i føringen etter en drøy halvtime, og alt virket å gå vertenes vei da de belgiske gjestene fikk Eduard Sobol utvist seks minutter før pause.

Men med underkant av et kvarter igjen gjorde Hans Vanaken 2-2.

Borussia Dortmund vant gruppe F med 13 poeng, mens Lazio ble toer med 10. Cub Brugge er klar for spill i europaligaen på nyåret.

(©NTB)

