Dortmund tapte igjen tross Haaland-dobbel

Borussia Dortmund måtte tåle en ny smell med 2-4-tap for Borussia Mönchengladbach selv om Erling Braut Haaland fant målformen igjen og scoret to ganger.

Nordmannen vendte til 2-1-ledelse for gjestene med to mål på pasninger fra Jadon Sancho i første omgang, men hjemmelaget slo hardt tilbake. Tre av vertenes mål ble scoret av spillere i den bakre fireren, det siste av en innbytter. Tre av målene kom på dødball, som er Gladbachs styrke og Dortmunds akilleshæl.

I en forrykende første omgang var de eneste dødpunktene de til sammen fem minuttene dommerne brukte på å annullere ett Gladbach-mål og godkjenne et annet ved hjelp av VAR. Ellers var det et fyrverkeri av sjanser og mål.

Haaland scoret to ganger etter flott utførte Dortmund-kontringer med assist fra Sancho, mens hjemmelagets midtstopper Nico Elvedi var en mer overraskende tomålsscorer med to dødballmål etter mindre enn patent keeperspill av Roman Bürki.

Venstreback Ramy Bensebaini og innbytter Marcus Thuram scoret målene som avgjorde kampen i 2. omgang.

Med Haalands scoringer fredag er han oppe i 14 bundesligamål denne sesongen.

VAR-sommel

Hjemmelaget jublet for scoring allerede etter 45 sekunder. Florian Neuhaus skjøt i mål etter at Dortmund prøvde å spille seg ut og mistet ballen rett utenfor egen 16-meter. Dommeren og VAR-rommet brukte to og et halvt minutt på å avgjøre at Jonas Hofmann brukte ulovlige midler da han vant ballen fra Jude Bellingham.

Etter ti minutter ble det 1-0. Flere spillere var i offsideposisjon da Hoffmann tok et frispark fra høyre, men det var Elvedi som nådde ballen og nikket i hjørnet. Han var ikke offside, men det tok hele tre minutter før det ble fastslått.

Dortmund innledet kampen blekt, men tok fyr da Haaland utlignet i lagets første ordentlige angrep. Raphael Guerreiro vant ballen fra Alassane Plea og satte opp Sancho, som sendte en lekker stikker til Haaland. Normannen scoret med en iskald chip fra spiss vinkel.

Emre Can hadde ledermålet på foten da han skjøt en keeperretur mot hjørnet, men Gladbach-kaptein Lars Stindl sto på streken, kastet seg og nikket ballen ut via stolpen.

Saftige gloser

I det 28. minutt ble det likevel Dortmund-ledelse. Etter Bellinghams ballerobret lekte han, Marco Reus og Sancho seg med hjemmeforsvaret. Sistnevnte sentret til Haaland, som gjorde en piruett og skjøt i hjørnet.

Hjemmelaget lot seg ikke knekke, og tre minutter senere sto det 2-2. Stindl skrudde et frispark rundt muren. Bürki ga retur rett ut, og Elvedi kunne bredside ballen i tomt mål.

Haaland ville gjerne gå til pause som kampens toppscorer. I det 39. minutt skjøt Sancho rett utenfor lengste stolpe. Haaland hadde gjort en langspurt mot den stolpen, og noen saftige norske gloser ble fanget av mikrofonen bak kortlinja da han akkurat kom for sent fram.

Pendelen svingte igjen da Bensebaini dro av Julian Brandt og skrudde ballen i mål fra spiss vinkel fem minutter ut i den andre omgangen.

Det holdt på å bli 4-2 da hjemmelaget viste at også det er i stand til å spille kontringsfotball fra øverste hylle, men avslutningen fra Plea snek seg noen centimeter utenfor stolpen.

Thuram, som kom inn for Hofmann i det 65. minutt, punkterte i stedet kampen da han nikket inn et frispark i det 79. minutt. Med seieren gikk Gladbach forbi Dortmund på tabellen og inntok fjerdeplassen.

