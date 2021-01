Dortmund-toppens råd til Haaland: – Gjør som Lewandowski

Borussia Dortmunds sportsdirektør Hans-Joachim Watzke tror klubben får beholde Erling Braut Haaland en stund til og kommer med råd til den norske superspissen.

Watzke har uttalt seg om overgangsryktene rundt både Haaland og Jadon Sancho i et stort intervju med Kicker. Der får han blant annet spørsmål om han tror Haaland kommer til å bytte klubb i sommer.

– Jeg tror ikke det. Erling og hans agent Mino Raiola vet hva de har i oss, sier Watzke, før han kommer med et tips til nordmannen:

– Jeg kan bare råde ham til å gjøre som Robert Lewandowski. Han ga seg tid til å modnes til en spiller i absolutt verdensklasse i Dortmund.

Storscoreren Lewandowski, som nylig ble kåret til årets spiller i Fifas årlige kåring, spilte i Dortmund fra 2010 til 2014. Der vant han ligaen to ganger og ble toppscorer i 2014 før han dro til storklubben Bayern München.

– Må være i verdensklasse

Watzke er klar på at også Haaland fort kan ende opp i en større klubb enn Dortmund.

– Det er klart at hvis Erling skulle forlate oss på et tidspunkt, vil han bare gå til en enda større klubb. Hvis du blir med i en klubb som – for å bare gi et eksempel – Real Madrid, må du være i verdensklasse.

Verdens største fotballklubber ryktes stadig å være ute etter Haaland, senest i Manchester Evening News , som melder at spissen vil være øverst på Ole Gunnar Solskjærs ønskeliste i Manchester United i 2021.

Påvirket Sancho

En annen som har vært høyt på ønskelisten til Solskjærs United er Haalands lagkamerat Jadon Sancho.

I fjor sommer var det mye som tydet på at den engelske lynvingen skulle ende opp i Manchester, men Sancho ble til slutt værende i Dortmund.

20-åringen har ikke vært fullt så god denne sesongen og scoret sitt første mål i Bundesliga for sesongen da Dortmund vant 2-0 over Wolfsburg søndag.

Watzke tror overgangssagaen fra i fjor sommer kan ha påvirket Sancho.

– Ubevisst hadde Jadon sannsynligvis allerede forberedt seg litt på en forandring. Jeg tror i det minste at han hadde tenkt så mye på det at han mistet kvikkheten.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 54,67 øre - fastpris 4,90 øre