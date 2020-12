Dortmund-yndling ble tidenes yngste målscorer i Bundesliga

Youssoufa Moukoko (16) satte nok en rekord med Borussia Dortmund-utligningen borte mot Union Berlin. Til slutt ble det likevel tap og skuffelse for gjestene.

Supertalentet hadde fra før skrevet historie ved å bli tidenes yngste Bundesliga-spiller. Det ble han forrige måned dagen etter å ha fylt 16 år.

Fredag kom også Moukokos første scoring i Tysklands toppdivisjon. Han satte inn 1-1 med venstrefoten etter en times spill. Med det slo han klart rekorden som Bundesligas yngste målscorer. Den lyder fra nå av på 16 år og 28 dager.

Leverkusen-unggutten Florian Wirtz var rekordholder med 17 år og 34 dager.

Moukoko ble i forrige uke også tidenes yngste til å score mål i Champions League.

Kvelden endte ikke lystig for Borussia Dortmund. Med under et kvarter igjen stanget Marvin Friedrich inn Union Berlins 2-1-mål. Tidligere i omgangen hadde Taiwo Awoniyi gitt vertene ledelsen.

