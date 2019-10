Dortmunds sportsdirektør om Mourinho-ryktene: - Uten noe som helst substans

Borussia Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc dementerer rykter som kobler José Mourinho til managerrollen i klubben.

Det var etter Dortmunds 0-2-tap mot Inter i Champions League på onsdag at rapportene fra den tyske storavisen Bild sprakk.

Avisen hevdet at Mourinho var identifisert av Dortmund som klubbens nye hovedtrener, og at portugiseren i så måte ville erstatte Lucien Favre som trener den tyske klubben.

Favre er allerede under press til tross for at han skrev ny kontrakt i sommer, men sportsdirektør Zorc avfeier nå alle spekulasjoner.

- Disse Mourinho-ryktene er uten noen som helst substans. Det er ingen diskusjoner rundt vår trener. Vi er henrykt over at Lucien Favre er vår manager, sier han ifølge ESPN.

Etter kun å ha tatt 15 poeng på åtte Bundesliga-kamper, er Dortmund nå inne i en definerende fase av sesongen, mye takket være en tredjeplass i Champions League-gruppen.

Lørdag venter Schalke 04 i et realt Gelsenkirchen-derby, mens Borussia Monchengladbach og Wolfsburg er neste for Dortmund-laget.

SJEF: Lucien Favre er manager i Borussia Dortmund. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Har lært seg tysk

Mourinho skal ifølge Sky ha lært seg tysk, uten at det virker å sette fart på en overgang til Borussia Dortmund.

Portugiseren har vært uten managerjobb siden han ble avløst av Ole Gunnar Solskjær etter å ha fått sparken i Manchester United. Han har en etterhvert velfylt CV av klubber i sin karriere. Allikevel har Mourinho vært klar på at han ikke er ferdig som manager, selv om han innrømmer at hans neste jobb blir vanskelig.

- Min neste jobb vil utvilsomt være en vanskelig en - fordi jeg er elendig på å velge meg nye prosjekter. Enten det, eller så er de vanskelige prosjektene gode til å velge meg. Historien er alltid den samme.

- Da jeg gikk til Real Madrid, så var det fordi de hadde problemer. Da jeg gikk til Manchester United, så var det fordi de hadde problemer. Da jeg først gikk til Chelsea, så hadde de ikke vunnet serien på 50 år. Da jeg kom tilbake, så var det fordi de ville bli seriemestere med et nytt lag. Da jeg gikk til Inter, så var det fordi de ikke hadde vunnet Champions League på 50 år, har Mourinho i kjent ydmyk stil forklart tidligere.

Koblet til Real Madrid

Dortmund er imidlertid ikke den eneste klubben Mourinho har blitt koblet til den siste tiden.

Lyon-president Jean-Michel Aulas kom med oppsiktsvekkende opplysninger tidligere denne måneden da han hevdet at hans klubb hadde hatt positive samtaler med portugiseren angående en jobb i Lyon, men at Mourinho allerede hadde bestemt seg for en annen klubb.

Uttalelsen gjorde at nettopp Dortmund ble nevnt, mens den anerkjente journalisten Guillem Balague helte ytterligere fyr på bålet nylig.

I den spanske sportsavisen AS skrev spanjolen at det er Real Madrid Mourinho selv har blinket seg ut som neste klubb, og at han skal ha vært i løse samtaler der.

Zinedine Zidane lever farlig i sjefsstolen i den spanske storklubben, etter en svak start på sesongen, og Mourinho skal allerede ha begynt å posisjonere seg i tilfelle den franske legenden skulle få fyken på Santiago Bernabeu.