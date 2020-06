Dragkamp om toppscoreren – Børven forstår Odd

Torgeir Børven er ikke skuffet over at Odd hittil nekter ham å flytte til Rosenborg. – Odd gjør det som er best for dem, sier han.

Børven har skrevet under en kontrakt med RBK. Den starter etter planen 1. august og varer i to og et halvt år. Det er dialog mellom klubbene, og RBK skal ha kommet med et tilbud om å hente Børven før 1. august. Det ble avslått av Odd. Ifølge Telemarksavisa skal siste tilbud ha vært på 2 millioner kroner. – Ballen reiser vel fram og tilbake mellom Skien og Trondheim. Det er dialog, sier Børven til TA. Han er ikke skuffet over Odd. – Nei, det er en forhandlingssak. Odd gjør det som er best for dem, så det er ikke så mye å tenke på, sier Børven. Han håper på en løsning med det første. – Det ville vært surt. I alle fall med tanke på kampprogrammet. Det er veldig mange kamper, og jeg ønsker å spille, sier Børven.. Odd møter Vålerenga hjemme onsdag. Rosenborg har ikke scoret på sine to første kamper denne sesongen og møter formsterke Bodø/Glimt torsdag. (©NTB)

