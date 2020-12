Dragsnes klar for Lillestrøm

Bare et døgn etter at Vetle Dragsnes og hans Mjøndalen holdt seg i Eliteserien, er det klart at venstrebacken er klar for Lillestrøm.

Dragsnes, som gjorde en god figur for Mjøndalen denne sesongen og spilte samtlige minutter, har skrevet under på en treårskontrakt. – Det ble en helt vill avslutning på kampen mot Sogndal. Fantastisk at vi klarte å snu det i sluttminuttene, og jeg føler at det var den beste måten jeg kunne avslutte karrieren i Mjøndalen på. Nå er jeg veldig glad for at jeg har blitt enig med Lillestrøm. Det har alltid vært klubben min, sier 26-åringen til LSKs nettsider. Dragsnes bor i Lillestrøm og har en mengde juniorkamper for klubben, men ingen på seniornivå. Nå er han tilbake der det hele startet. – Jeg ble klar over interessen fra Lillestrøm i juli. Vi har hatt jevnlig dialog og noen møter. Jeg har jo vært på Åråsen siden jeg var liten gutt, og har alltid hatt en drøm om å spille for Lillestrøm. Veldig morsomt at jeg skal få til det nå, sier Dragsnes. LSK rykket nylig opp til Eliteserien etter ett år i 1. divisjon. (©NTB) Reklame Uniteds viktigste spiller har gitt dem et problem Fotball

Sport Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her