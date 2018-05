Drama da Tsjekkia slo naboen i ishockey-VM

Slovakia var ti sekunder fra seier i nabooppgjøret mot Tsjekkia i ishockey-VM, men måtte se seg slått 3-2 etter forlengning.

3-2 i sudden death var dagens melodi i VM-turneringen i Danmark. Slik endte nemlig halvparten av lørdagens seks VM-kamper. Norge og Østerrike delte skjebne med slovakene i sine kamper mot henholdsvis Latvia og Sveits.

Slovakia tok ledelsen to ganger ved Michal Kristof og Andrej Sekera, men tsjekkerne utlignet begge ganger. 2-2-målet ved Martin Necas kom etter 59.50, da tsjekkerne hadde tatt ut keeper og tiden var i ferd med å renne ut.

Etter 2.09 minutters spill i forlengningen fullførte Dmitrij Jaskin verket med vinnermålet.

Tsjekkia tok dermed to viktige poeng i København-gruppen, der Russland og Sverige fredag innledet turneringen med hver sin storseier.

I samme gruppe vant Sveits nabooppgjøret mot Østerrike 3-2 takket være Enzo Corvis scoring etter 3.18 i forlengningen, mens Frankrike slo Hviterussland 6-2.

I Herning-gruppen ledet Norge tidlig 2-0 over Latvia, men ledelsen glapp mot slutten, og bare 24 sekunder ut i forlengningen ble Rudolfs Balcers matchvinner.

I samme gruppe vant Finland 8-1 over Sør-Korea etter at Sebastian Aho slo an tonen og scoret to av de tre første målene. Vertslandet Danmark var sjanseløst mot USA og tapte 0-4 i en kamp der Will Butcher, Chris Kreider, Cam Atkinson og Nick Jensen scoret hvert sitt mål.



