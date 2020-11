Drama for «nødlandslaget» før avreise: Norge reiser kun med én keeper

Landslaget har fått problemer med koronatesten til keeper Per Kristian Bråtveit.

Nå har «nødlandslaget» valgte å reise til Wien uten målvakten, melder NFF.

Det betyr at Norge risikerer å måtte stille uten reservekeeper i den kommende Nations League-kampen mot Østerrike onsdag kveld.

Samtlige av de norske spillerne som reiser til Wien må først avlegge negativ koronaprøve for å få lov til å reise.

Problemet til Bråtveit som er at hans første test ikke ga noe klart resultat. Han måtte dermed bli testet på nytt.

- En usikker test gjør at han ikke blir med troppen på flyet til Østerrike, sier landslagslege Kjell Erik Strømskag.

Bråtveit fikk påvist korona i oktober, men landslagslegen mener spilleren ikke lenger skal være smitteførende.

Hadde ikke tid til å vente



Landslagets reise ble noe forsinket som følge av usikkerhet knyttet til prøven, men de valgte altså til slutt å reise uten keeperen.

- Resultatet er at vi sender 17 og ikke 18 i flyet. Det handler litt om at den ene testen er såkalt «inconclusive». Han er ikke smittebærende, det er bekreftet, og vi har fått bekreftet at det ikke er noen fare. Han må likevel bli testet på nytt, derfor holdt vi igjen flyet litt, sier Smerud til TV 2.

Den fungerende landslagssjefen håper imidlertid at Bråtveit kan slutte seg til resten av troppen i løpet av onsdagen.

Kristiansen eneste keeper



Anders Kristiansen som til vanlig spiller for Union SG i Belgia, er for øyeblikket den eneste keeperen i troppen.

- Det er ikke uvanlig at testene kan slå ut for mennesker som har hatt covid tidligere. Men vi tar ikke noen sjanser nå og drar dessverre uten Bråtveit. Vi håper han kan komme etter i morgen tidlig. Sportslig sett er det naturlig nok en ulempe å reise kun med en keeper, men vi må bare respektere den situasjonen, sier Smerud.

De 17 spillerne som nå er på vei til Østerrike har alle avlagt negative koronaprøver i løpet av tirsdagen.

De skal etter planen trene på stadion i Wien klokken 20.30 tirsdag kveld.

