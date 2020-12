Drama i OBOS-ligaen: Åsane nekter å spille på Levermyr - kampen avbrutt

Svært utfordrende spilleforhold på Levermyr gjorde at Åsane først nektet å spille mot Jerv. Til slutt kom kampen i gang, men etter ett minutt ble lagene sendt i garderoben.

SISTE: Bergensavisen skriver at kampen nå er utsatt på ubestemt tid.

SISTE 2: Samtidig skriver Eurosport at dommerteamet nå er i dialog med Norges Fotballforbund, som se på muligheten for å flytte kampen til Sør Arena.

Det skjedde etter det som nærmest ble parodiske scener på en overfylt og gjørmete bane i Grimstad.

- Det er helt uaktuelt for oss å slippe spillerne ut på denne banen, sa Åsane-oppmann og lagleder Odd Krister Føllesdal til Bergensavisen før oppsatt avspark.

Avisen skriver, og har bilder av, at banen er full av vann og gjørme. Rundt klokken 13.00 foregikk det samtaler på klubbkontoret til Jerv.

- Vi kan ikke spille på denne banen. Det går ikke. Vi vil flytte kampen, bekreftet Føllesdal like etter klokken ett.

Avisen skriver at Jerv-spillerne kom ut til oppvarming og at dommerne har godkjent at kampen kan spilles, men at Åsane likevel nektet å spille.

15 minutter etter oppsatt avspark kom kampen likevel til slutt i gang, men etter rundt ett minutter spilt ble det klart at banen var umulig å spille på.

Til slutt sendte kamplederen lagene tilbake i garderoben, og det er foreløpig uvisst hva som skjer med de resterende 88 minuttene.

Åsane spiller for å sikre seg kvalifiseringsspill til Eliteserien, mens Jervs plass i divisjonen ikke ennå er trygg.

Grorud-trener Eirik Kjønø er sterkt kritisk til at kampen ikke ble flyttet til en annen bane. Hans mannskap kjemper i bunnen sammen med Jerv.

