Dramatikk i Allsvenskan: Djurgården-opphenting sørget for seriegull

Det så mørkt ut for Djurgården i sesongens siste kamp, etter at de tidlig havnet under 0-2 for Norrköping. Så våknet dem, spilte 2-2 og vant Allsvenskan.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Djurgården lå under 0-2 for Norrköping til pause og alt så alt annet enn lyst ut. Da ledet både Malmö og Hammarby, som gjorde at Djurgården var nummer tre. Malmö så ut til å ta sitt 24. seriegull. Så reduserte Jesper Karlström til 1-2, før Mohamed Buya Turay styrte inn utligningen etter 65 minutter. Da var det Djurgården som var på toppen av tabellen, poenget foran Malmö og Hammarby. Både Malmö og Hammarby gjorde begge jobben, men til ingen nytte. Djurgården tok det ene poenget de trengte og endte på 66 poeng. Med det vant klubben sin ellevte Allsvenskan-tittel, og sin første siden 2005. Da dommeren blåste av ble det banestorming fra den tilreisende fansen fra Djurgården. – Det er helt jævlig sykt. Se på disse jævla spillerne, da! Jeg hadde det ikke bra i pausen, men jeg hadde tro på det. Fy faen altså, sier sportsdirektøren Bosse Andersson like etter kampen. Både Fredrik Ulvestad og Aslak Fonn Witry spilte hele kampen for Djurgården – Ulvestad som defensiv midtbane, Witry som høyreback. Også i bunnen av tabellen var det jevnt før den siste serierunden, med fire lag som kunne rykke ned. Sundsvall og Eskilstuna er de to lagene som må ta den tunge turen ned til Superettan. Kalmar skal ut i kvalifisering. (©NTB)