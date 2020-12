Dramatikk på Sør Arena da Brann sikret fornyet eliteseriekontrakt

Enorme sjanser, drømmefrispark og straffebom. Det ble svært dramatisk da Start fikk besøk av Brann.

START - BRANN 1-1:

Det endte til slutt 1-1 mellom Start og Brann i eliteserieoppgjøret onsdag kveld.

Det poenget gjør at Brann nå er hundre prosent sikret plass i Eliteserien neste sesong.

Det samme kan derimot ikke Start si som fortsatt for alvor er i risiko for å rykke ned etter å ha misbrukt en rekke store sjanser mot bergenserne i onsdagens oppgjør.

- Jeg skjønner fortvilelsen. Start gjorde det de kunne. De klarte bare ikke score nok mål, oppsummerte Eurosport-ekspert Bengt Eriksen da dommeren blåste av kampen.

Brann hadde ingen god kamp, men Petter Strand sikret poenget for de rødkledde med et drømmetreff på frispark i andre omgang.

- Det var akkurat nok, så det var deilig.

- Det er en dårlig kamp av oss, men vi gjorde akkurat det vi trengte, så det får være greit i dag, sier målscorer Strand til Eurosport etter kampen.

Lettet Ingebrigtsen



Brann-trener Kåre Ingebrigtsen oppsummerte også kampen på en lignende måte. Han mener laget hans var heldige som fortsatt var med i kampen etter et voldsomt Start-kjør den første halvtimen.

- Vi kan planlegge litt lenger nå enn vi har holdt på med i det siste. Det var viktig for oss å få med det poenget. Det var det vi kom hit for, sier Ingebrigtsen.

Eirik Schulze utlignet for Start, men det er liten tvil om at sørlendingene hadde trengt, og kanskje fortjent alle tre poengene.

Det maktet de imidlertid ikke.

Schulze er ikke i tvil om at laget må bli mer effektive foran mål.

- Vi har ikke vært gode nok til å score mål. Det er en av de tingene vi ikke har vært gode nok på. Vi har heldigvis en kamp til å gjøre det på, sier Schulze til Eurosport.

Den kampen er borte mot Vålerenga.

Det oppgjøret tror ekspert Eriksen at Start er avhengig av å vinne for å overleve i Eliteserien.

Start dominerte

Start har virkelig kniven på strupen med tanke på å overleve i Eliteserien og det var ikke vanskelig å se at laget fra Sørlandet hadde mye å spille for på Sør Arena onsdag kveld.

Hjemmelaget tok nemlig fullstendig kontroll over kampen fra avspark og presset bergenserne gjennom store deler av førsteomgangen.

De gulkledde burde også ha tatt ledelsen allerede etter ti minutter da ballen endte opp hos Eirik Schulze foran Brann-målet, men Start-spilleren sleivsparket ballen utenfor stolpen.

To minutter senere var Christian Bolaños nær scoring for Start da han headet ballen ned i bakken og mot mål, men Håkon Opdal vartet opp med en god redning.

Start fortsatte å skape flere store sjanser utover omgangen, men hadde ikke marginene med seg foran mål.

Dermed stod det 0-0 til pause.

Drømmetreff

Brann hadde nok med å forsvare seg i første omgang, og det så ut som kampen skulle fortsette i samme spor også etter hvilen.

Etter 60 minutter fikk imidlertid gjestene fra Bergen et frispark som Petter Strand skulle vise seg å ta godt vare på.

Brann-spilleren ladet kanonen og banket den opp i krysset fra cirka 20 meter.

- Det går ikke an å gjøre det bedre, var dommen til Eurosport-ekspert Bengt Eriksen.

Start skulle imidlertid slå tilbake.

Og det var fortjent da Schulze satte inn 1-1 for hjemmelaget etter 69 minutter. Start-spilleren mottok ballen fra Kevin Kabran som slo inn like fra dødlinjen. Schulze var iskald og plasserte ballen i mål.

Bommet på straffe



Start jaget vinnermålet mot slutten av kampen, men maktet ikke å score flere mål onsdag kveld. I stedet var det Brann som var nærmest å stikke av med samtlige tre poeng da dommeren pekte på straffemerket etter at Vegard Forren ble holdt inne i Starts sekstenmeter.

Daouda Bamba fikk ansvaret for å ta straffesparket for Brann, men ivorianeren sparket ballen høyt over mål.

Dermed endte det som ble et dramatisk oppgjør 1-1.

Start befinner seg nå på kvalifiseringsplass etter at de ble passert av Strømsgodset som slo Aalesund tidligere på kvelden.

Laget møter Vålerenga borte i deres siste kamp for sesongen 22. desember.

