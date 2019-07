Dramatisk avslutning da det endte 3-3 mellom Stabæk og Sarpsborg

Poengdeling etter seks scoringer i Bærum.

STABÆK - SARPSBORG 08 3-3

Det ble en dramatisk kamp på Nadderud da Stabæk tok i mot Sarpsborg mandag kveld, og etter en dramatisk avslutningen, så endte det 3-3 mellom lagene i Bærum.

Sarpsborg tok ledelsen ved Jonathan Lindseth før det var spilt ett minutt før Alexander Ruud Tveter doblet ledelsen for Geir Bakkes menn. Franck Boli reduserte til 1-2 før pause.

Etter hvilen satte Steffen Lie Skålevik inn sitt første mål i Eliteserien for Sarpsborg etter overgangen fra Brann. Scoringen kom etter en kontring som fikk Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre til å applaudere:

- Når de tar kontringen, så gjør de det praktfullt. Hvorfor gjør de ikke det oftere? Det er gull verdt, sa Myhre fra sin kommentatorplass. Dette var Skåleviks første scoring i Eliteserien for Sarpsborg, etter å ha gått målløs av banen i 12 seriekamper for østfoldingene.

Det skulle uansett bli ny spenning i kampen da Madis Vihmann reduserte til 2-3 for hjemmelaget. Og helt på tampen av oppgjøret skulle Jan Jönssons menn fikse poengdeling.

En ny corner endte til slutt opp hos Emil Bohinen, som bredsidet inn 3-3 for hjemmelaget.

- Det tar fullstendig av, hylte Asbjørn Myhre fra Eurosports kommentatorplass da Bohinen satte inn 3-3. Reprisene viste at scoringen muligens burde vært annullert da Daniel Braaten holdt fast keeper Aleksander Vasjutin på en den siste corneren.

Etter kampen var Sarpsborg-trener Geir Bakke tydelig misfornøyd med hvordan oppgjøret hadde utartet seg, spesielt med tanke på utligningsmålet på slutten:

- Jeg er litt bitter. Jeg lurer på hvorfor de legger til seks minutter, jeg lurer på hvorfor de dømmer corner når det ikke er og jeg lurer på hvorfor vi ikke får frispark når keeperen vår blir holdt. Summen av det gjør at det føles urettferdig, sa Bakke til Eurosport.

Les mer: Chidera Ejuke klar for Heerenveen

Action

Det tok under et minutt før man skulle høre nettsus på Nadderud da Ole-Jørgen Halvorsen fikk ballen ute til høyre, og fikk slått inn i boksen. Der inne ventet Jonathan Lindseth, som satte inn 1-0 for gjestene.

Reprisene viste uansett at Sarpsborg-spilleren, etter all sannsynlighet, var i offside da ballen ble spilt frem til ham.

Etter kvarteret spilt burde Steffen Lie Skålevik ha doblet ledelsen da han fikk muligheten på hel volley inne i Stabæk-boksen. Ballen suste utenfor fra Sarpsborg-spissen.

Veldig mye av det offensive spillet handlet om gjestene fra Østfold, og i det 27. minutt tok de et kjapt innkast, og fikk ballen slått inn fra høyre. Der inne ventet Alexander Ruud Tveter, som bredsidet inn 2-0-målet for bortelaget.

Stabæk begynte å våkne utover i omgangen, og varslet at de nærmet seg mål da Luc Kassi hamret til fra distanse. Hans forsøk suste over Alexander Vasjutins mål like etter halvtimen spilt.

Tre minutter senere fant Ola Brynhildsens gjennombruddspasning en Franck Boli på løp, og etter å ha vendt vekk forsvarerne var det kun en fantastisk redning fra Vasjutin som stoppet ivorianeren fra å sikre redusering.

Vadim Demidov avanserte med ballen kort tid etter og spilte igjennom Boli på utsøkt vis. Denne gangen feilet ikke Stabæks stjernespiss, og det stod 2-1 til Sarpsborg etter 42 minutter.

Sarpsborgs russiske keeper klønet det til i feltet på overtid da han dyttet Madis Vihmann i ryggen inne i egen boks, og dommer Kristoffer Hagenes pekte på straffemerket.

Boli hadde muligheten til å utligne før lagene gikk til pause, men Vasjutin rettet opp noe av inntrykket da han reddet straffen fra Boli før lagene gikk til pause.

Dermed kunne Geir Bakke og hans gutter ta med seg en 2-1-ledelse i garderoben etter de første 45 minuttene i Bærum.

Les mer: Smárason-dobbel senket Strømsgodset

Ny spenning

Fem minutter ut i den andre omgangen suste Sarpsborg på kontringen, og Stabæk hang rett og slett ikke med. Ballen endte til slutt opp hos Lie Skålevik, og han kunne endelig sette inn sitt første mål i Eliteserien for klubben fra Østfold.

Stabæk suste i gang i angrep, og i det 53. minutt ble ballen liggende inne foran Vasjutins mål. Etter klabb og babb falt den ned til Boli som hamret til. En ny praktredning av den russiske burvokteren stoppet forsøket fra ivorianeren.

Nicolai Næss testet skuddfoten i det 58. minutt da han hamret til på direkte frispark. Keeper Marcus Sandberg hadde få problemer med å klaske vekk forsøket fra midtstopperen.

Det ble ny spenning i kampen da Vihmann ruvet høyest på en corner i det 68. minutt. Kassis innlegg var godt, og ingen kunne stoppe mannen på nesten to meter da han stanget inn 2-3.

Stabæk kastet innpå det de hadde av offensive våpen i håp om å finne utligningen på tampen av oppgjøret. Blant andre Matthew Rusike fra Zimbabwe fikk sine første minutter etter skrekkskaden han pådro seg tidligere i sesongen.

Men det ville seg ikke for Stabæk, som blant annet også kastet midtstopper Vihmann opp i Sarpsborg-boksen i håp om å stange inn utligningen helt på tampen av oppgjøret på Nadderud.

Dypt inne i overtiden ramlet en corner i beina på Emil Bohinen, som bredsidet inn utligningen. Dermed endte det 3-3 på Nadderud.