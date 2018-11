Dramatisk krasj for 17-åring i Macau Grand Prix

17 år gamle Sophia Flörsch krasjet svært stygt i Formel 3-løpet i Macau Grand Prix søndag.

Den unge tyskeren mistet kontroll over kjøretøyet sitt og fløy gjennom luften og inn i en vegg via sikkerhetsgjerdet, trolig i over 250 kilometer i timen. Ulykken ble fanget på film og skapte sjokkbølger gjennom motorsportverdenen.

På sykehuset ble det konstatert et brudd i ryggsøylen og at tilstanden hennes var stabil. Flörschs far sier til nyhetsbyrået DPA at 17-åringen ikke har tegn på lammelse og at hun kan bevege alle kroppsdeler.

Ifølge nyhetsbyrået var hun ved bevissthet da hun ble sendt til sykehus.

To fotografer, en løpsfunksjonær og en kjører ble sendt til sykehus etter ulykken. Løpet ble umiddelbart stoppet og utsatt med over én time. Dan Ticktum vant F3-klassen.

