Dramatisk oppgjør på Sørlandet: Seieren glapp for Start

Eman Markovic (21) imponerte i sin eliteseriedebut, men Start rotet bort seieren like før slutt.

START - STRØMSGODSET 2-2:

Markovic skapte problemer for gjestene fra Drammen flere ganger i kampen og etter 72 minutter så han ut til å bli matchvinner da han på vakkert vis sendte Start opp i en 2-1-ledelsen.

21-åringen høster skryt fra flere eksperter etter prestasjonen mot Godset.

- Synes han har sett spennende ut i kveld, skriver fotballekspert Petter Veland på Twitter. Han får støtte av Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud som skriver:

- Markovic kommer til å bli god.

Markovic lykkes imidlertid ikke med å bli den store helten for Start. Strømsgodset skulle nemlig slå tilbake ni minutter før slutt da Herman Stengel satte inn 2-2 for gjestene.

Dermed endte det med poengdeling på Sørlandet i den første serierunden.

- Vi hadde fortjent tre poeng



Etter kampen forteller Markovic til Eurosport at han er fornøyd med å score, men er tydelig skuffet over at Start ikke maktet å få med seg alle tre poengene.

- I førsteomgangen så blir det et par sjanser som jeg ikke setter, men så tenker jeg bare i andreomgang at jeg får sette den og det gjør jeg. Det føles utrolig deilig, sier Markovic til Eurosport.

- Vi hadde fortjent tre poeng i dag. Vi slipper inn to enkle mål, men det får vi bare lære av til neste kamp, forteller 21-åringen.

Stengel, mannen som reddet ett poeng for Godset, erkjenner at gjestene leverte en svak kamp. Han forteller at det er en prestasjon laget fra Drammen ikke kan være bekjent av.

- Det er en svak match hvor vi ikke får noe rytme i spillet vårt, sier Stengel til Eurosport.

Scoret like før pause

For det var Start som skapte mest og startet også onsdagens oppgjør best i Kristiansand.

Blant andre Markovic kom til noen gode sjanser før pause, blant annet da han avsluttet på volley etter 22 minutter, men ballen ville seg ikke inn mellom stengene.

Starts kanskje største mulighet kom etter 25 minutter da Kristoffer Tønnessen spilte til Kevin Kabran foran mål, men sistnevnte blåste ballen høyt over mål.

Da Start ikke maktet å ta vare på sjansene, så var det plutselig Strømsgodset som begynte å skape trøbbel mot slutten av omgangen. Etter 45 minutter var de nær scoring da latviske Janis Ikaunieks banket ballen i stolpen.

Godset fortsatte å presse på overtid av første omgang og ble til slutt belønnet med scoring da Lars-Jørgen Salvesen stanget ballen knallhardt i mål etter et godt innlegg av lagkamerat Kristoffer Tokstad.

Start hadde lenge vært det klart beste laget før pause, men til pause var det altså Strømsgodset som ledet 1-0.

SCORET: Lars-Jørgen Salvesen stanget inn 1-0 mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Slo tilbake

Også etter hvilen var det hjemmelaget som skapte mest. Etter 53 minutter kom Kabran til en god mulighet inne i Godsets sekstenmeter, men svensken avsluttet rett på keeper.

Cirka ti minutter senere skulle imidlertid endelig de gulkledde finne veien til mål. Innbytter Eirik Schulze slo en lang ball inn foran mål og der dukket Mathias Bringaker opp og satte inn utligningen for Start.

Men sørlendingene stoppet ikke der.

Etter 72 minutter kombinerte Start-spillerne godt og til slutt endte ballen opp hos Markovic inne i boksen. 21-åringen viste fine ferdigheter da han plasserte ballen lekkert i mål bak en utspilt Viljar Myhra.

Start maktet imidlertid ikke å holde på ledelsen. Etter 81 minutter gjorde Moses Mawa en strålende jobb da han snappet opp ballen og serverte Stengel foran mål. Sistnevnte gjorde alt rett og satte inn 2-2 for gjestene.

Det ble også sluttresultatet.