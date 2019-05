Dramatisk oppladning til kampen mot kvinnelandslaget for Sebastian (17)

Den unge keeperen ble påkjørt og havnet på sykehus kun timer før oppgjøret mot Norges kvinnelandslag i fotball.

MOSS (Nettavisen): Sebastian Willadssen, som er keeper for Moss sitt juniorlag, fikk alt annet enn en optimal oppladning før møtet med Martin Sjögren og hans kvinnelandslag onsdag.

Tidligere på dagen ble nemlig 17-åringen påkjørt da han skulle krysse veien med sykkel. Det var Moss Avis som først omtalte nyheten.

- Jeg skulle komme meg over et overgangsfelt, så jeg syklet rolig over. Idet jeg var på vei til å komme over, ble jeg kjørt ned. Heldigvis var det en lege som hjalp meg, og så ble jeg hentet av ambulanse, sier Moss-keeperen til Nettavisen og legger til at han lå på sykehuset frem til klokken 16.00 - to timer før kampstart på Melløs.

Å kaste inn håndkleet når et landslag sto på motsatt halvdel var imidlertid aldri aktuelt.

- Nei, det er aldri aktuelt. Jeg har en liten kul på albuen, men ellers gikk det fint, forteller han.

Hans Moss-lag slo Norges antatte reserver. Norge ledet 1-0 frem til det gjenstod et par minutter, men to raske Moss-scoringer snudde kampen i et oppgjør som ble preget av mye vind.

- Synes litt synd på ham

Landslagstrener Martin Sjögren valgte å møtte to ulike guttelag i VM-oppkjøringen, mye for å få god fysisk motstand før åpningskampen mot Nigeria.

Hans VM-tropp møtte først juniorlaget til Moss i to ganger 30 minutter i en kamp hvor Norge spilte med det som antas å være innbyttere og reserver i åpningskampen i Frankrike.

Therese Sessy Åsland ga Norge ledelsen da hun skrudde et hjørnespark rett i mål, men Moss snudde kampen med to raske scoringer like før slutt.

Deretter var det juniorlaget til Sprint/Jeløy som sto for tur for fotballkvinnene, og der sendte Sjögren sitt antatt sterkeste mannskap på banen. Det endte med 2-0-seier.

Caroline Graham Hansen var kampens store spiller, og hennes 1-0-scoring var en real godbit da hun fintet en Sprint/Jeløy-forsvarer langt opp på tribunen, før hun ventet ut keeper og satte ballen i mål.

- Ja, jeg synes litt synd på ham, men det var gøy å få score og kjenne at rykket sitter mot overlegne fysiske gutter, sier den ferske Barcelona-spilleren til Nettavisen.

Hun hadde utgangsposisjon på topp sammen med Isabell Herlovsen, men vandret mye fritt og falt både ned i mellomrommet og ut på kant for å komme på ballen i løpet av oppgjøret.

- Jeg synes vi som lag spilte en god kamp og hang bra sammen. Vi spilte oss bakfra selv om de presset oss høyt og er raske. Vi spilte med stor ro og turte å gjennomføre det vi har trent på hele uken, og det er det viktigste og sunneste tegnet.

HERJET: Caroline Graham Hansen var glitrende da Norges kvinnelandslag møtte to juniorlag fra Moss. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Jeg ble litt sjokkert

Kolbotn-spiller Karina Sævik startet ute til høyre, og hun viste prov på at formen hun har vist i Toppserien ikke er et blaff.

Hun ble imidlertid tatt noe på senga av de fysiske forskjellene.

- Jeg ble litt sjokka da de tre første spillerne jeg så var to meter høye, men det gikk greit og jeg føler vi hang bra med, forteller hun.

Torsdag setter Sævik, Graham Hansen og resten av den norske troppen kursen mot Frankrike. Søndag venter siste oppkjøringskamp (mot Sør-Afrika), og 8. juni kommer VM-åpningen mot Nigeria i Reims.

Norge er i gruppe A med Nigeria, Frankrike og Sør-Korea.