Dramatisk poengdeling i Laffertys Eliteserie-debut

Dramatikk i Kyle Laffertys debut i Eliteserien.

SARPSBORG 08 - VIKING 2-2

Fire mål, opphenting og rødt kort i debuten.

Oppgjøret mellom Sarpsborg 08 og Viking hadde det meste, og den kontroversielle utvisningen av Kyle Lafferty vil nok bli den store «snakkisen» etter kampslutt.

- La det bare gå!

Det skulle bli alt annet enn en drømmedebut for Kyle Lafferty i Sarpsborg-drakta.

Profilen, med fortid i blant annet Palermo og Rangers, pådro seg sitt første gule kort i sin aller første duell i Eliteserien - etter at hoveddommer bedømte albuebruken som i overkant tøff.

I det 69. minutt var Lafferty i sentrum igjen, og denne gangen var det mer kontroversielt.

Lafferty var alene mot mål, og forserte sisteskansen i Viking-målet. Nord-iren gikk i bakken, men Kai Erik Steen så ingen forseelse i situasjonen, og dermed fikk Lafferty sitt andre gule kort for filming - og marsjordre.

- Fryktelig strengt, mente Bernt Hulsker om situasjonen.

Og la til at han gjerne skulle sett følgende handling fra hoveddommeren:

- La det bare gå!

Eksperten fikk også støtte fra tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen:

SITUASJONEN: Her går Lafferty i bakken i duell med Vikings Iven Austbø. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Sarpsborg-ledelse før hvilen

Lafferty var mye involvert i spillets gang før han måtte av banen i det 69. minutt, og det var Sarpsborg som kom best i gang denne søndagen.

Etter 38 minutter satt Magnar Ødegaard inn hjemmelagets ledelse, etter en retur fra Viking-målvakten.

Viking slo nesten tilbake bare minutter senere, men forsvarsrekka til Sarpsborg klarte å stå i mot og fikk klarert ballen som spratt rundt i egen sekstenmeter i tolvte time.

Ødegaard var frempå også like etter pause, og spilte fri Mustafa Abdallaoue, som enkelt kunne heade ballen i mål som den målsniken han er.

Viking kom ikke overraskende langt mer inn i kampen etter Laffertys utvisning, og fem minutter før full tid fikk Stavanger-laget sin redusering ved Tommy Høiland. Spissen noterte seg med det for sitt niende mål denne sesongen.

Fire minutter senere så det ut til at Sarpsborg for alvor hadde rotet bort tre sikre poeng, da Even Østensen skled ballen i mål fra kort hold - etter et godt innlegg fra Runar Hove.

Reduseringen var naturligvis blytung for hjemmelaget, som fort så langt mer tunge ut enn tidligere i oppgjøret. Til tross for et hjørnespark like før dommeren blåste av, endte det 2-2 på Sarpsborg Stadion - i et oppgjør som langt på vei vil huskes for Laffertys uheldige debut i Eliteserien.