Dramatisk snuoperasjon i Norges VM-kamp mot Danmark

Heseblesende rivaloppgjør mellom Norge og Danmark.

NORGE - DANMARK 22-19 (12-9):

KUMAMOTO (Nettavisen): Norge fikk en verst tenkelig start i søndagens storkamp mot Danmark. Likevel sørget en kruttsterk snuoperasjon for at Norge hadde overtaket da kampen skulle avgjøres.

Det taklet håndballjentene godt og sikret en svært viktig seier i hovedrunden.

Håpløs norsk start: - Hva er det vi driver med?

Danmark startet kampen klart best, mye takket være godt forsvarsspill og en frisk Sandra Toft i Danmark-målet. Etter fem minutter var danskene oppe i en 5-0-ledelse, og landslagssjef Thorir Hergeirsson tok en tidlig timeout.

- En verre start enn dette, er det ikke mulig å få. Hva er det vi driver med? Vi trenger en alvorsprat fra landslagssjefen, sa TV3-kommentator Daniel Høglund etter marerittstarten.

- Vi er veldig stressa nå og når man er stressa, blir det ofte lite kommunikasjon i forsvar og større og større avstander. Det har vært lite tett i åpningen her, i forsvaret, la ekspert Gunnar Pettersen til.

Etter timeouten klarte endelig Stine Bredal Oftedal å bryte gjennom det danske forsvaret, og kapteinen satte inn Norges første mål for dagen.

Snudde til pause: - De er sjokkerte

Toft, som kanskje har vært mesterskapets beste målvakt så langt, åpnet kampen svært godt. Selv om Norge etter hvert klarte å forsterke eget forsvar, sørget Tofts storspill for at danskene ledet med fire mål etter et kvarters spill.

Norge slet stort utover omgangen de gangene laget måtte spille i etablert angrep. De tekniske feilene florerte, og det samme gjorde også skuddbommene.

RUTINERT: Camilla Herrem gjorde seg bemerket for Norge i kampen mot Danmark søndag. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

I de siste minuttene før pause så det imidlertid ut til å løsne. Silje Waade, Kari Brattset Dale og Heidi Løke sørget sammen for at Norge plutselig var oppe i en tremålsledelse da pausesignalet gikk i Aqua Dome i Kumamoto.

Der Danmark scoret fem ganger i løpet av kampens fem første minutter, fulgte de opp med kun fire mål på de neste 25 minuttene.

- De er sjokkerte. De tror ikke det de har opplevd det siste kvarteret, utbrøt TV3-Høglund om danskene da det plutselig løsnet for Norge og kampen ble snudd fullstendig i løpet av noen få minutter.

Nevnte Løke gikk for øvrig ned for telling i en duell like før pause og måtte få behandling på sidelinjen.

Stor spenning

Der Norge slet i kampens første minutter, så de norske spillerne ut til å være langt varmere i trøya i de første minuttene etter pausen. De norske scoringene fortsatte å komme, men det gjorde også danskenes.

Sandra Toft så i tillegg ut til å ha funnet tilbake til den formen hun tidvis viste før pause, og Danmark klarte å hente inn Norges ledelse til kun ett mål.

De to rivalene fortsatte å knive gjennom kampen, der Norges ledelse bølget frem og tilbake fra ett til to mål.

Danmark kunne fått en vei tilbake inn i kampen igjen da Silje Waade fikk en tominutters utvisning med knappe ti minutter igjen av kampen. De to minuttene taklet de norske kvinnene i stedet godt, både i angrep og forsvar.

Til slutt var det Norge som kunne juble for 22-19-seier i rivaloppgjøret.

Jevnt i gruppen

Tidligere på kvelden vant Tyskland mot Nederland og tok med det ledelsen i Norges gruppe i hovedrunden. Resultatet gjorde samtidig at Nederland ikke fikk en luke i toppen av gruppa, men åpnet heller kampen om semifinale-plass.

Med de første kampene av hovedrunden unnagjort, ser Norges gruppe slik ut:

Slik er Norges neste kamper i hovedrunden:

Mandag 9.12 kl. 12:30: Norge - Sør-Korea

Onsdag 11.12 kl. 12:30: Norge - Tyskland

Semifinalene spilles fredag 13.12 og finalen 15.12. Om Norge blir å se i de kampene, gjenstår å se.