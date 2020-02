Drammen med knepent tap i Hellas

AEK Aten tok første stikk i åttedelsfinalen mot Drammen i Challenge Cup. Drammenserne måtte seg slått 31-33 i Hellas.

Kristian Kjellings mannskap må dermed vinne returoppgjøret i Drammenshallen søndag neste uke hvis laget skal avansere til kvartfinale.

Selv om oppgjøret var jevnspilt, klarte vertene å sikre seg det nødvendige forspranget i sluttminuttene. Christodoulos Mylonas fastsatte sluttresultatet med et frikast i siste sekund.

Ledet til pause

Drammen ledet 18-17 til pause til tross for å ha ligget under med tre mål ved to anledninger i første omgang. Etter sideskiftet fulgte lagene hverandre som skygger fram til grekerne til slutt stakk ifra.

Dermed er Drammen avhengig av å vinne i Drammenshallen hvis de skal ha mulighet til å avansere i turneringen laget vant i 1996. AEK Aten tapte for øvrig finalen i 2018.

Adrian Aalberg ble toppscorer for Drammen med sju nettkjenninger, mens Jonas Larholm og Aksel Horgen scoret fem hver.

Målforskjell som teller

Over to oppgjør er det målforskjellen som teller. Dermed ryker Drammen ut dersom de vinner med to mål, men ikke scorer mer enn 30.

Ender det 33-31 til Drammen i returoppgjøret, blir det spilleforlengelse, mens vinner de med to mål og scorer 32 eller mer, er drammenserne videre på målforskjell.

Ved tremålsseier eller mer er Drammen uansett videre.

Drammen og Halden er de norske lagene i inneværende Challenge Cup. Haldenserne får besøk av russiske Neva i sin åttedelsfinale søndag.

