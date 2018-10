Drammen med storseier, Elverum slet mot Bækkelaget

Drammen slo til med åttemålsseier over Bodø, mens regjerende mester Elverum slet seg til 32-32 mot Bækkelaget i egen hule eliteserien i håndball onsdag.

Elverum har spilt bra håndball i mesterligaen, men slitt i hjemlig serie. Siste seriekamp ble det dessuten tap borte mot Halden. Hjemme i Terningen Arena har det meste gått veien for Mikael Apelgrens mannskap.

Onsdag hang Bækkelaget på som klegger, og med under fem minutter igjen av kampen ledet Oslo-laget dessuten med 32-30. Ved pause hadde Elverum derimot stukket litt ifra med 19-17.

Jonas Burud misset et skudd fra distanse slik at Emil M. Sundal hadde muligheten til å øke til 33-30 med litt under to minutter igjen, men Elverum-målvakt Morten Neergaard tok fram en viktig redning. I det påfølgende angrepet gjorde Burud det godt igjen fra missen sin slik at Elverum plutselig bare var ett mål bak.

I det neste angrepet reddet Nergaard nok et forsøk fra Sundal. Elverum satset alt framover, og så var det Bækkelagets sisteskanse Nikolai Wiig til å stoppe Alexander Westbys forsøk fra kanten. Samme Westby ordnet likevel 32-32 på straffe med ett sekund igjen av kampen etter at gjestene hadde gjort en teknisk feil.

Bækkelaget hadde bare to seirer av fire mulig foran kampen, mens Elverum hadde kun har avgitt poeng mot Halden. Elverum har nå inntatt tredjeplass på tabellen med sine sju poeng.

Drammen viste god form foran returkampen i EHF-cupen til helgen og slo Bodø med 33-25 i Drammenshallen.

Nærbø slo Runar med 24-20, mens Kolstad tok en ny seier med 26-21 over Haslum. Trønderlaget har åtte poeng, ett mindre enn serieleder ØIF Arendal.

