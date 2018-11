Drammen sjanseløs mot Reinkind og Kiel

Drammen holdt tritt til pause, men ble etterpå feid av håndballparketten borte mot Kiel i EHF-cupens siste kvalifiseringsrunde. Tyskerne vant første kamp 34-23.

Kiel var storfavoritt før søndagens oppgjør. Det ble først ordentlig synlig etter sidebytte. Da gikk Drammen fra å ligge under 14-16 til å tape med elleve mål.

Harald Reinkind gjorde to mål på fem Kiel-skudd, mens trioen Lukas Nilsson, Hendrik Pekeler og Niclas Ekberg gjorde fem fulltreffere hver seg for de tyske vertene.

Drammens toppscorer ble Adrian Aalberg. Han scoret sju mål på åtte skudd.

Kristian Kjellings lag får en mer eller mindre umulig oppgave i returoppgjøret i Drammen førstkommende søndag. Det må et mirakel til for at Drammen skal snyte storklubben Kiel for en plass i EHF-cupens gruppespill.

(©NTB)

