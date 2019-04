Drammen ute av sluttspillet

Tapte igjen mot Kolstad.

KOLSTAD - DRAMMEN 24-22 (2-0 i kamper):

Kristian Kjelling og hans Drammen er ute av håndballsluttspillet. Drammenserne tapte for Kolstad onsdag og røk dermed på to tap i best-av-tre-serien i kvartfinalen.

Det betyr at sesongen er over for Kjelling og hans klubb. Det ble til slutt en tredjeplass i serien for DHK, mens det ble bråstopp i kvartfinalen av sluttspillet.

- Over to kamper så får vi ta dette på vår egen kappe, men jeg skal gjøre noe så sjeldent som å rette en finger mot de to dommerne denne gangen, sier Kjelling ifølge Drammens Tidene, som skriver videre at treneren flere ganger reagerte på dommerens tolkning av passivt spill og mente det var med å prege kampen.

- Ut fra forutsetningene har sesongen vært bra, den. Bare så synd den fikk en så brå slutt, sier treneren videre.

Drammens Johannes Hippe fikk rødt kort ni minutter ut i andre omgang og gjestene trøblet mye i angrep i løpet av kampen. Totalt bommet de på hele 25 skudd.

Kolstad-keeper Lars Eggen Rismark sto for 18 redninger i kampen. Burvokteren reddet blant annet tre straffekast og var en matchvinner for vertene.

Drammen ledet riktig nok med 21-18 da ti minutter gjensto av kampen, men da det gikk over ni minutter til neste DHK.scoring, hadde Kolstad snudd kampen i sin favør.

Rasmus Carlsen og William Aar scoret seks mål hver for vertene, mens Christian Spanne scoret seks mål for Drammen i en kamp som endte med sifrene 24-22.

I de øvrige kampen i sluttspillet onsdag sjokkerte Nærbø seriemester ØIF Arendal med seier 36-33 etter ekstraomganger og utlignet med det til 1-1 kamper, mens Fyllingen sikret seg en semifinaleplass med 43-34-seier over Runar.