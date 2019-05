Dreven firer ikke bekymret over lite spilletid

Skader og minimal spilletid var fellesnevner i vinter. Nå forbereder de seg til å utgjøre Norges forsvarsfirer i fotball-VM for kvinner, og de er ikke bekymret.

– Jeg tror og håper at vi ikke kommer til å tenke på de tingene, for nå er vi alle klare til kamp. Vi har mye energi og har veldig lyst til å spille VM-kampene, og så er vi en rutinert gjeng. Jeg tror det skal gå bra, sier Kristine Minde til NTB.

Hun har vært fast venstreback under formasjonsøvelsene under VM-oppkjøringsleiren i Oslo og Moss, mens Ingrid Moe Wold opererer på motsatt side. I midtforsvaret er Chelsea-klubbvenninnene Maren Mjelde og Maria Thorisdottir.

Thorisdottir var satt ut av spill i et halvt år med hjernerystelse, Mjelde nesten like lenge med en belastningsskade i bekkenbeinet. Wold var gjennom en ankeloperasjon i fjor høst, mens Minde av ulike årsaker spilte bare to seriekamper for Wolfsburg i vårsesongen.

Ny opplevelse

– En periode var jeg skadd og ikke i stand til å spille, men mot slutten av sesongen fikk jeg ikke spille. Da valgte treneren andre. Det er selvfølgelig utfordrende, men jeg har hatt en god treningshverdag og føler meg klar for VM, sier Minde.

– Det er første gang i karrieren at jeg opplever at jeg ikke får spille så mye, men jeg visste før jeg gikk til Wolfsburg at det kom til å bli vanskelig å få spilletid, og jeg ønsket å utfordre meg selv på den måten.

Maria Thorisdottir gjorde landslagscomeback i april, men var først i mai på banen igjen for Chelsea, i sesongens to siste klubbkamper. Mjelde var tidligere tilbake i kamp, men sa til NTB før helgen at hun først i det aller siste har kunnet si at hun er smertefri.

Gamle Moe

Ingrid Moe Wold har vært kjent som spilleren som aldri er skadd, men selv hun fikk en ufrivillig pause i vinter. Den kostet LSK-spilleren fjorårets cupfinale og mye trening.

– Det var en annerledes vinter. Det er første gang jeg har stått over treninger, nesten. Det var utfordrende, men jeg fikk trent på andre ting. Og så fikk jeg se de andre trene, som ga et litt annet perspektiv. I den nye sesongen har jeg spilt 90 minutter hver gang, og nå føler jeg meg som gamle Moe, sier hun til NTB.

Hun er ikke bekymret for lagets eller forsvarsfirerens evne til å prestere i VM.

– Jeg synes treningene holder veldig bra kvalitet. Folk ser bra ut, vi er fokusert og jobber med det vi skal. Det trøkkes til, og det er veldig bra tenning i gruppa, synes hun.

