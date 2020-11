Drillo bet seg merke i detalj da Norge sjokkerte: - Det hadde jeg ikke trodd

Den tidligere landslagssjefen gledet seg stort over den norske prestasjonen i Wien, men satt igjen med en litt bitter følelse etter kampen.

Det norske landslaget var nær en aldri så liten sensasjon onsdag kveld da det ble 1-1 borte mot Østerrike i Nations League. Ghayas Zahid sendte Norge i ledelsen etter 61 minutter, men gjestene utlignet ved Adrian Grbic flere minutter på overtid.

De norske gutta, som på forhånd hadde fått stemplet «nødlandslaget», overrasket stort og skapte en rekke gode sjanser borte mot østerrikerne.

Jørgen Strand Larsen, Jørgen Skjelvik og Mats Møller Dæhli var blant dem som kunne ha gitt Norge ledelsen på et tidligere tidspunkt i kampen.

Selv om Norge hadde vunnet 1-0, som det lenge så ut til at de skulle klare, så hadde Østerrike likevel vunnet Nations League-gruppen på målforskjell. Hadde det imidlertid blitt 2-0 til de norske gutta, hadde de tatt gruppeseieren.

Drillo: - Hadde ikke trodd

Uavhengig av resultat, så lot tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen seg imponere stort av de norske spillerne. Han ble rett og slett tatt litt på senga.

- Det er bittert. Vi var faktisk ganske nære ved å vinne den gruppa. Det hadde jeg ikke trodd, at vi skulle sitte her med høy puls da det var noen minutter igjen. Det hadde jeg ikke drømt om, sa han i intervju med journalist Marius Skjelbæk etter kampen.

78-åringen måtte innrømme at han ikke hadde vært så positiv på det norske lagets vegne i forkant av oppgjøret og hadde håpet på «hederlig innsats».

- Vi var veldig nære 2-0. Vi hadde ikke så veldig mange flere sjanser etter 1-0, men vi hadde flere sjanser før. Alt i alt så burde vi ha vunnet kampen. Litt uvirkelig. Jeg var litt defensiv før dette her og regna med at her taper vi 2-3-0 og gjør en hederlig innsats, men sånn ble det ikke, sier den tidligere landslagssjefen.

Tatt på senga av detalj

Drillo mener videre at onsdagens prestasjon er veldig bra for norsk fotball og at det viser at Norge har ganske mange gode spillere rundt om i Europa.

Han mener at en fire-fem av de som var i aksjon spilte opp mot sitt aller beste og mener de nok vil være med i diskusjonen om en landslagsplass i framtiden. Han trekker fram Sondre Tronstad som de beste, men hyller også forsvar og keeper.

Spesielt én ting ved prestasjonen gledet 78-åringens hjerte litt ekstra og han innrømmer at nettopp det kom litt overraskende på ham.

- Den defensive organiseringen, den satt faktisk nesten hele kampen. Det hadde jeg faktisk heller ikke trodd. Gjenvinningspillet var såpass bra at vi skapte flere gode målsjanser etter gode gjenvinninger. Nei, her var det mye å glede seg over, sier Drillo til TV 2.

- Jeg hadde nesten ikke turt å håpe på dette her, jeg, og så er vi så langt unna å kunne klart det aller, aller siste, sier en engasjert tidligere landslagssjef.

Smerud: - Litt trist

Det var Leif Gunnar Smerud som hadde fått oppgaven med å lede dette såkalte nødlandslaget. Han var både stolt, imponert og litt trist etter kampen.

- Spillerne så muligheten og grep sjansen. De viste at de er gode fotballspillere, og det er mange her som er undervurdert. Jeg er veldig, veldig imponert over jobben de gjorde. Tross et sinnssykt utgangspunkt leverte de mot et sterkt østerriksk lag. Jeg er stolt, og det håper jeg spillerne også er, sier Smerud til TV 2.

– At det ikke ble seier og ikke gruppeseier i Nations League får vi leve med. Spillerne leverte over forventning. Jeg sa til dem på kampmøtet at jeg er litt lei for at vi snart skal reise fra hverandre, for dette er en fantastisk gjeng. Jeg synes det er trist, sier han.

- Opp til Lars å vurdere

Østerrike ville som nevnt blitt gruppevinner også med 1-0 til Norge. Derfor satset Norge framover i jakt på ett mål til, forteller Smerud videre.

– Vi kunne ridd inn 1-0, men guttene ville jage et mål til, sier treneren.

– Vi fikk «preppet» de 11 første litt bedre enn de som kom inn. Det var ikke så mange scenarioer vi rakk, så vi kom ikke så dypt inn på innbytterne, sier vikartreneren.

43-åringen, som til vanlig leder det norske U21-landslaget, ser ikke bort ifra at flere av de som var i aksjon onsdag nå kan banke på døra til Lars Lagerbäcks tropp.

- Det blir opp til Lars å vurdere, men jeg tenker at det var mange som leverte en god prestasjon og viste hva de kan. Og så vet vi at de som opprinnelig var tatt ut også er en fin gjeng, sier landslagstreneren.

Dæhli hyller planen

Mats Møller Dæhli var blant dem som imponerte stort i onsdagens kamp og midtbanespilleren var blant annet nær en scoring tidlig i andre omgang.

25-åringen ledet det norske laget som kaptein for første gang.

– Støtteapparatet og trener la fram en helt fantastisk plan som vi fulgte. Vi skulle være modige og presse høyt når vi kan og forstyrre dem så mye som mulig. Så skapte vi også sjanser med de gode spillerne vi har. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var spesielt. Jeg er stolt av laget, sier han til TV 2 etter kampen.

Oslo-gutten har slitt med spilletid i klubblaget Genk den siste tiden og innrømmer at dette var en opptur i det som har vært en tung høst.

– Det har vært en tøff høst for meg, også personlig. Jeg er ganske rørt og stolt av laget. At jeg kan være kaptein for Norge i en sånn type kamp og at vi står opp sånn som vi gjør, er helt fantastisk, sier Norge-kapteinen.

